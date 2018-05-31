الوحدات الكردية تنفي انسحابها من مدينة منبج السورية

نفى شروان درويش المتحدث باسم (مجلس منبج العسكري) التابع لـ(قسد)، انسحاب الوحدات الكردية من منبج تمهيداً لدخول قوات تركية إليها.



وقال درويش اليوم لوكالة “هاوار” الكردية إن “التنسيق مستمر بين (مجلس منبج العسكري) وقوات (التحالف الدولي)، ولا صحة لما يروّج عن انسحاب (قوات المجلس) من المدينة”.



وأضاف: “بعض الجهات تحاول استهداف الأمن والاستقرار في المدينة من خلال نشر أكاذيب عارية عن الصحة”، منوهاً بأنهم على علم باجتماع بين (التحالف الدولي) وتركيا، ولم يتوصلا بعد إلى أي اتفاق حول مصير منبج.

ولفت درويش إلى أن وفداً من وزارة الخارجية الأمريكية زار (مجلس منبج العسكري) يوم أمس، مضيفاً أنهم “أكدوا دعمهم لقوات المجلس”.



وكان وزير الخارجية التركي صرح في وقت سابق أن “(وحدات حماية الشعب) ستنسحب من منبج مع نهاية فصل الصيف، في حال تم التوصل لاتفاق مع واشنطن”، مشيراً إلى أن “القوات التركية والأمريكية ستسيطر على منبج لحين تشكيل إدارة جديدة في المنطقة بموجب تفاهم مع واشنطن”.



المصدر: وكالة “هاوار” الكردية