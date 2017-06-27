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الناتو: التهديد الروسي يتزايد على جميع الجبهات

قال مدير اللجنة العسكرية في حلف شمال الأطلسي، الجنرال بيوتر بافل في حوار مع صحيفة Politico الأمريكية، إن تنامي القدرات العسكرية لروسيا يثير القلق داخل الحلف.

وأضاف الجنرال بافل للصحيفة: “نحن نصطدم بتحديث واسع النطاق من قبل روسيا الاتحادية لقواتها المسلحة”، مشيرا إلى أن الحلف لا يمكنه تجاهل التقدم الهائل، الذي توصلت إليه روسيا في المجالات العسكرية، وأنه تجري في روسيا على قدم وساق عمليات تصميم نماذج من الأسلحة التقليدية والنووية، فضلا عن أن القوات المسلحة الروسية أصبحت قادرة بشكل فعال في المسافات البعيدة جدا خارج الأراضي الروسية.

كما أعرب المسؤول العسكري في الناتو للصحيفة عن القلق الذي يتشاطره القادة العسكريون في أروقة الحلف بسبب ما أسماه غموض النوايا التي تضمرها القيادة الروسية تجاه الناتو والتي يعتبرها العديد منهم بأنها معادية وغير واضحة المعالم على حد تعبيره، مضيفا: “إننا نتعامل مع هذه التحديات من الجانب الروسي بغاية الجدية، حتى لو كانت محتمله”.

ومن وجهة نظر الجنرال بافل، لا يسمح حلف شمال الأطلسي لنفسه في الوقت الراهن بالتركيز فقط على مواجهة التحديات التي تنطلق من الدول، فهو بالإضافة لذلك بحسب الجنرال  يعمل على تعزيز مكافحة الإرهاب الدولي، مؤكدا في هذا السياق على إبقاء العلاقة مع تركيا على سلم الأولويات بالرغم من أن علاقة أنقرة في الآونة الأخيرة ساءت كثيرا مع العديد من الدول الأعضاء في الحلف.

وقد وردت تصريحات كثيرة على لسان مسؤولين في الناتو تزعم بوجود خطر روسي تجاه دول البلطيق وبولندا، على الرغم من تأكيدات موسكو أنها لن تقوم بهجوم على أي دولة عضو في الحلف.

يشار إلى أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، صرح في وقت سابق بأن داخل الناتو يعلمون علم اليقين أنه لا توجد لدى موسكو أي نوايا أو مخططات عدوانية ضد بلدان الحلف، ولكنهم يستخدمون مزاعم التهديد الروسي كحجة يستندون إليها من أجل نشر المزيد من المعدات العسكرية والأفراد بمحاذاة حدود روسيا الغربية.

المصدر: روسيا اليوم

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