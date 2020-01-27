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المتحدث باسم قوات حفتر: أردوغان ينقل إرهابيي “النصرة” من سورية إلى ليبيا بوتيرة عالية

أكد المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”، اللواء أحمد المسماري، أن تركيا تنقل مسلحي تنظيم “جبهة النصرة” من سورية إلى ليبيا “بوتيرة عالية”.

ووفق ما نقلت وسائل إعلام ليبية قال المسماري، في مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد: “ذهبنا إلى موسكو وإلى برلين وقبلها إلى عدة دول أخرى، لكننا لا نبحث عن حل، ونعرف أن الحل في البندقية، والحل في السبطانة والذخيرة وفي قلوب الرجال، ولكن دائماً نحاول الاستماع إلى المجتمع الدولي والوساطات، حتى يقتنع العالم قناعة كاملة بأن الذين نحاربهم هم مجموعات إرهابية إجرامية”.

وتابع المتحدث باسم “الجيش الوطني الليبي”: “الآن تركيا تنقل جبهة النصرة المصنفة إرهابية، التي تم تحويلها بعد ذلك إلى جيش الشام وأحرار الشام، والشام براءة منهم باعتبارهم عناصر من غير السوريين، من خارج سورية، تركيا تقوم بنقلهم بوتيرة عالية جداً إلى الأراضي الليبية عبر المطارات والموانئ مع أسلحة، والرقم المستهدف للإرهابين الذين سيتم نقلهم من سورية إلى ليبيا يبلغ حوالي 7 آلاف”.

ولفت إلى أن هذا الأمر ينعكس على التطورات الميدانية في سورية، مبيناً أن “الجيش السوري يتقدم على عدة نقاط واليوم حرر 7 قرى جديدة، وهو يتقدم في شمال ريف حلب وفي إدلب وخاصة منطقة معرة النعمان”.


وأردف: “أردوغان يحلم الآن في نقل ما تبقى من عناصر جبهة النصرة، الذين تم تجنيدهم ضد الدولة السورية، إلى أماكن آمنة بينها طرابلس والموانئ النفطية ومن خلال أموال الليبيين”.


واعتبر أن الرئيس التركي يسعى إلى تحقيق تمركز مسلحي “جبهة النصرة” جنوب أوروبا “وفي خاصرة جمهورية مصر العربية” ولضمان تواصلهم مع تنظيم “القاعدة” في المغرب العربي.


وكانت  العديد من الصحف الغربية قد أكدت  نقل تركيا لآلاف المسلحين من إدلب والمناطق التي احتلتها تركيا إلى ليبيا، في ظل تأكيد العديد من تقارير المواقع المعارضة مقتل العشرات منهم خلال المعارك هناك.