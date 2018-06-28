القيادة العامة للجيش تعلن تحرير بادية دير الزور بالكامل من إرهابيي “داعش”

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تحرير كامل بادية دير الزور من إرهابيي تنظيم داعش التكفيري.

وقالت القيادة العامة للجيش في بيان لها إن “القوات العاملة في دير الزور وبدعم من سلاح الجو في الجيش استكملت طرد تنظيم “داعش” من بادية دير الزور بالكامل وتطهير مساحة تقدر ب5800 كيلومتر مربع بعد سلسلة معارك عنيفة خاضتها بكل بسالة ورجولة موقعة في صفوف الإرهابيين خسائر فادحة بالأفراد والمعدات”.

وأشارت القيادة العامة للجيش إلى أنه “أمام اصرار رجال الجيش وضرباتهم القاصمة تداعت معاقل “داعش” ومقراته وأماكن انتشاره على مختلف المحاور والجبهات حتى الحدود الإدارية لمحافظة حمص ولاذ من تبقى من عصابات الإرهاب التكفيري بالفرار”.

وشددت القيادة العامة على أن تطهير هذه المساحة الواسعة من البادية السورية والوصول إلى الحدود العراقية وسحق تنظيم “داعش” الإرهابي في تلك المنطقة “يؤكد الكفاءة العالية للمقاتل العربي السوري واصرار القيادة العامة للجيش على الاستمرار بملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية على اختلاف مسمياتها إلى أن يعم الأمن والسلام والاستقرار ربوع الوطن ويتم تطهير كامل التراب السوري على امتداد جغرافيته من رجس الإرهاب التكفيري وداعميه إقليميا ودوليا”.