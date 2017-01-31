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القوات العراقية تقضي على 39 إرهابيا شرق محافظة صلاح الدين

قضت القوات العراقية على 39 إرهابيا من تنظيم داعش في منطقة تل كصيبة شرق محافظة صلاح الدين .

ونقل موقع السومرية نيوز عن مصدر أمني في المحافظة قوله إن القوات العراقية الموجودة بمنطقة تل كصيبة شرق صلاح الدين صدت هجوما لإرهابيي داعش وقضت على 39 منهم.

يذكر ان منطقة تل كصيبة الواقعة شرق محافظة صلاح الدين تم تحريرها في الـ 14 من كانون الثاني الماضي بالكامل من سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.

وتفرض القوات الامنية العراقية سيطرتها على المنطقة وتصد هجمات التنظيم الارهابي التي يقوم بها بين الحين والآخر.

وكالات

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