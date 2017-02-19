استراحة برلمانية
القوات العراقية تحرر عدة قرى في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وتقضي على عشرات الإرهابيين من تنظيم “داعش”
الجيش اللبناني يوقف أربعة أشخاص في منطقة عكار للاشتباه بتعاملهم مع مجموعات إرهابية
إحباط هجوم داعشي على منطقة البانوراما في دير الزور والقضاء على العديد منهم
وصول ناقلة فيول واثنتين محملتين بالبنزين والمازوت وأزمة المشتقات النفطية إلى زوال
انطلاق عملية القابون وبرزة والتحضير لمعركة «الغوطة الشرقية»
وزارة الأوقاف تقدم عقارات بمساحة 341 دونما للمواطنين بحي رميلة في جبلة
داعش يحث الأهالي في دير الزور لصد الجيش
تبادل للأسرى بين «تحرير الشام» و«الأقصى» واتفاق يفضي بخروج الأخير إلى الرقة
أسماء قتلى المجموعات الإرهابية المسلحة الذين سقطوا خلال أسبوع
إسقاط طائرة استطلاع لإرهابيي “داعش” في محيط دير الزور والعديد من القتلى بصفوف إرهابيي “جبهة النصرة” بريفي إدلب وحماة
جرحى مسلحي فصائل الجنوب يملؤون مشافي الاحتلال في صفد وحيفا بالأراضي المحتلة
دمشق تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات التركية
الحكومة القادمة .. ستكون ذكية
ميدان الجنوب: الجيش يطوّق خرق المنشية

القوات العراقية تحرر عدة قرى في الساحل الأيمن لمدينة الموصل وتقضي على عشرات الإرهابيين من تنظيم “داعش”

استعادت القوات العراقية السيطرة على قرى باخيرة وعذبة واللزاكة وسيطرة العقرب والكافور والجماسة والبجواري في الساحل الأيمن لمدينة الموصل من تنظيم “داعش” وقضت على العشرات من إرهابييه.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أعلن في وقت سابق اليوم انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة غرب مدينة الموصل من إرهابيي “داعش”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد قوات الرد السريع اللواء ثامر محمد قوله..ان “القوات الأمنية العراقية استكملت تطهير قرى العذبة واللزاكة وتقدمت باتجاه قرية الكافورة وقضت على 23 إرهابيا وسيطرت على عدد كبير من الأعتدة والأسلحة”.

من جهته قال قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت في بيان.. إن “قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت من قتل ثلاثة قناصين وتدمير خمسة مواقع للإرهابيين بقرية العذبة في الساحل الأيمن لمدينة الموصل” مضيفا..ان “القوات واصلت تقدمها باتجاه تحرير قرية الكافور”.

بدوره أشار قائد عمليات نينوى اللواء الركن نجم الجبوري في تصريح له إلى مقتل ستة من متزعمي تنظيم “داعش” الارهابي في قرية اللزاكة خلال عملية استعادة السيطرة عليها.

إلى ذلك أعلنت قيادة عمليات “قادمون يا نينوى” عن سيطرة قوات الشرطة الاتحادية على منطقة “سيطرة العقرب” ورفع العلم العراقي فوق مبانيها مشيرة إلى تحرير قرى الكافور والجماسة والبجواري في الساحل الأيمن لمدينة الموصل بعد تكبيد تنظيم “داعش” الغرهابي خسائر فادحة في الأفراد والعتاد.

وكان قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله أعلن في وقت سابق اليوم “ان قيادة الفرقة التاسعة حررت صباح اليوم قرية باخيرة غرب الساحل الأيمن لمدينة الموصل إضافة إلى تحرير قريتي عذبة على طريق الموصل واللزاكة على الطريق القديم حمام العليل الموصل من إرهابيي تنظيم “داعش” وفرض السيطرة على محطة الكهرباء الرئيسية في اللزاكة ورفع العلم العراقي فوق مبانيها”.

يشار إلى ان القوات العراقية بدأت في السابع عشر من تشرين الأول الماضي عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى من إرهابيي “داعش” فيما أعلن العبادى في الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي تحرير الجانب الأيسر من المدينة بالكامل وعن الاستعداد لبدء معركة الجانب الأيمن.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.