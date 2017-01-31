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القضاء على إرهابيين كويتيين وعراقيين من تنظيم “داعش” في دير الزور

سقط قتلى ومصابون بين صفوف إرهابيي “داعش” بعضهم من جنسيات أجنبية خلال عمليات الجيش العربي السوري المتواصلة على أوكارهم وتجمعاتهم في دير الزور.

وقصفت وحدة من الجيش بالمدفعية الثقيلة وراجمات الصواريخ تجمعا لتنظيم “داعش” في محيط جبل الثردة بالريف الجنوبي ما أسفر عن تدمير آلية مزودة برشاش ثقيل ومقتل عدد من إرهابييه.

ونفذ الطيران الحربي غارات مكثفة على تجمعات وتحركات لتنظيم “داعش” في حي العمال ومحيط منطقة المقابر أدت إلى تدمير آليات مزودة بمدافع عيار 23 مم والقضاء على عدد من الإرهابيين.

إلى ذلك خاضت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة اشتباكات عنيفة من مجموعات إرهابية من تنظيم داعش في قرية طابية جزيرة على الأطراف الشمالية لمدينة دير الزور أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين بعضهم من جنسيات كويتية وعراقية ومن بينهم العراقي المدعو /أبو جراح الكويتي/ و/مجد خليل الجدعان/ و/عبدالله جمال العفر/ و/مجود حماد القريش/ و/مالك قيس الجلال/ وفي قرية هجين بريف مدينة البوكمال تأكد مقتل /3/ إرهابيين من تنظيم داعش أحدهم عراقي الجنسية جراء انفجار لغم زرعه أفراد المقاومة الشعبية في المنطقة الشرقية.

ودمرت وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوت الرديفة أمس طائرتي استطلاع مسيرتين عن بعد ومحملتين بالقنابل لإرهابيي تنظيم داعش فوق منطقة المقابر ومدفعا عيار 57 مم فى محيط جبل الثردة وتجمعات واليات لتنظيم داعش في محيط منطقة البانوراما على الاطراف الجنوبية الغربية للمدينة وسيطرت على نقاط جديدة فى منطقة المقابر على أطرافها الجنوبية.

المصدر: سانا

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