مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية يوضح آلية توزيع المنحة الشهرية للمسرّحين
الجيش العربي السوري يثير غضب أردوغان
دفاعاتنا الجوية تسقط طائرة مسيرة إسرائيلية
عن كواليس المجلسين : الشعب والوزراء
مصيرنا بين أيدي الرفاق
صحيفة إسرائيلية تكشف عن وثيقة مسرّبة حول "صفقة القرن"
دمشق: سنعيد الجولان المحتل إلى الوطن بكل الوسائل المتاحة
توقعات بأن يصل إنتاج سورية من القمح إلى 2.7 مليون طن
التسليف الشعبي يمنح قرض المليون للعاملين على /60/ شهرا
وحدات الجيش تبسط سيطرتها على "الحويز"في سهل الغاب
الجيش يتقدّم وسط سهل الغاب وأنقرة تلوّح بورقة «الدستوريّة» لتقييد دمشق
الرئيس الأسد يوصي الحكومة بالشفافية وتزويد المواطن بالمعلومة
الرئيس الأسد يستقبل كاثوليكوس آرام الأول كشيشيان راعي الكنيسة الأرمنية في بيت كيليكيا الكبير.
البرلمان الليبي يصنف تنظيم الإخوان المسلمين إرهابيا
الخارجية: مذابح «قسد» في ريف دير الزور لإخضاع المواطنين المطالبين بعودة الدولة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

العراق يؤجل رحلاته الجوية إلى دمشق “إلى إشعار آخر”

تلقت وزارة الخارجية السورية بلاغا من السفارة العراقية بدمشق بتأجيل رحلة طائرتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية كان من المقرر وصولهما إلى دمشق اليوم السبت، إلى إشعار آخر.


ويتعلق قرار التأجيل بأسباب استكمال بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية بين الشركة العراقية ومؤسسة الطيران المدني السوري.

وقالت سفارة العراق في دمشق في رسالة موجهة لوزارة الخارجية السورية: “تغدو السفارة ممتنة لو تفضلت الوزارة الموقرة بنقل ما تقدم إلى سلطات الطيران المدني في الجمهورية العربية السورية والجهات ذات العلاقة وسنعلمكم بآخر المستجدات حال ورودها إلينا”.


وفي وقت سابق، قال مصدر في الخطوط الجوية العراقية لـ RT، أن الشركة ستستأنف خلال أيام معدودة رحلاتها إلى مطار العاصمة السورية دمشق.


وأضاف أن “الرحلات ستسير من مطاري بغداد والنجف بواقع رحلة واحدة يوميا من كل مطار”.

يذكر أن الأحداث التي شهدتها سوريا منذ عام 2011 تسببت بوقف رحلات الخطوط الجوية العراقية إليها.