العراق: تحرير 26 قرية بمحافظة كركوك من إرهابيي داعش

حررت القوات العراقية المشتركة اليوم 26 قرية في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك من إرهابيي تنظيم “داعش”.وقال قائد عملية تحرير الحويجة الفريق الركن عبد الامير رشيد يار الله إن “قطعات الشرطة الاتحادية والرد السريع واللواء الثالث والرابع من الحشد الشعبي حررت قرى الأحنف والطارقية وعرصة والمتوكلية وتل اللحم والجعفرية والسعدية وكيسومة وتل الهوى والحمدانية والعيون وتلول ذياب والشنته”.

وأضاف يار الله “إن القطعات حررت أيضا قرى الوريدية والسبتي ونويكيط والحوائج العليا والسفلى وتل الذهب العليا والسفلى، إضافة إلى قرى السويد والمخلط وتل عبيد وتل سعيد والبوصخرة وحمد العلي ورفعت العلم العراقي في تلك القرى.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادى أعلن أمس انطلاق المرحلة الثانية من عمليات تحرير الحويجة والمناطق المحيطة بها إلى غرب كركوك بينما أكد أن القضاء على تنظيم “داعش” الإرهابي “بات قريبا جداً”.

في غضون ذلك أعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن مزهر العزاوي مقتل ثلاثة من إرهابيي تنظيم “داعش” بينهم متزعم بقصف نفذه سلاح الجو العراقي شمال شرق ب‍عقوبة.

كما تمكنت الشرطة العراقية من قتل انتحاري من تنظيم “داعش” الإرهابي قبل أن يفجر نفسه قرب مركز للشرطة في الساحل الأيسر من قضاء الشرقاط شمال محافظة صلاح الدين.

وفي بغداد قتل مدنيان وأصيب ثلاثة آخرون إثر تفجير إرهابي بعبوتين ناسفتين.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.