العراق.. المحتجون يعلنون إضراباً عن الطعام ونائبة تكشف عن مناصب تباع بمليون دولار

أفادت وسائل إعلام مختلفة بأن المحتجين في العراق بدؤوا اليوم الإثنين، إضراباً عن الطعام.



وبدأ المحتجون في بغداد والمحافظات الجنوبية حملة للإضراب عن الطعام، ووضعوا علامات على فم كل واحد منهم، تشير إلى إغلاقه وعدم تناول أي شيء، وذلك احتجاجاً على “عدم تلبية مطالبهم” حسب تعبيرهم.



هذا وهدد“المحتجون بعدم إنهاء الإضراب حتى تشريع قانون الانتخابات الذين يريدونه وتحقيق بقية مطالبهم وتكليف رئيس حكومة انتقالية وفق المواصفات التي وضعوها”.



في سياق آخر، كشفت النائبة العراقية عالية نصيف، تفاصيل صادمة بشأن ملف الفساد، قائلة: إن “الفاسدين في وزارة الكهرباء عرضوا مناصب مديرين عامين، محالين إلى التقاعد، للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد”.



وطالبت النائبة العراقية في بيان أصدرته، الجهات الرقابية بـ “التدخل، وإيقاف المتاجرة بالمناصب، ووضع حد لهذه المهزلة، فالشخص الذي يشتري منصب مدير عام بهذا المبلغ الضخم من المؤكد أنه سيضمن تحقيق ربح أكثر بكثير من الرشوة التي دفعها، وبالتالي سيستمر الفساد في هذه الوزارة”.



يذكر أن العراق يشهد للشهر الثالث على التوالي احتجاجات كبرى، للمطالبة بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.



وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، أفادت مطلع شهر كانون الأول الجاري بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق ارتفعت إلى أكثر من 400 فضلاً عن وجود 19 ألف جريح.