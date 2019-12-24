الحجز على أموال رامي مخلوف بسبب "مخالفات جمركية"
الجيش يواصل اكتساح إرهابيي إدلب.. ويحاصر نارياً النقطة التركية في «الصرمان»
هجوم صاروخي إسرائيلي على دمشق
الجيش يستعيد السيطرة اليوم على أكثر من 5 قرى في ريف إدلب
ريف إدلب: المجموعات المسلحة تطلب المساندة والجيش يواصل تقدمه
ضبط سيارة محملة بالقذائف الصاروخية عند الحدود اللبنانية - السورية
موسكو: نتائج اجتماع مجلس الأمن تهدّد ببقاء السوريين من دون مساعدات
في أقل من يومين الجيش يستعيد 15 منطقة في ريف إدلب
700 إرهابي يهاجمون مواقع الجيش العربي السوري على محورين في إدلب
الكونغرس يطالب الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق حول استخدام تركيا الكيميائي في سورية
«معركة إدلب» على الأبواب؟
إنه الرأي الآخر: أطلقوا النار عليه
ملفّ اللاجئين السوريين إلى الواجهة مجدّداً: تركيا مصرّة على «التوطين»
وزير الأمن الإسرائيلي يدعو لتصعيد الهجمات في سوريا
الأسعار تواصل التحليق: فشل الحملات الرقابية

العراق.. المحتجون يعلنون إضراباً عن الطعام ونائبة تكشف عن مناصب تباع بمليون دولار

أفادت وسائل إعلام مختلفة بأن المحتجين في العراق بدؤوا اليوم الإثنين، إضراباً عن الطعام.


وبدأ المحتجون في بغداد والمحافظات الجنوبية حملة للإضراب عن الطعام، ووضعوا علامات على فم كل واحد منهم، تشير إلى إغلاقه وعدم تناول أي شيء، وذلك احتجاجاً على “عدم تلبية مطالبهم” حسب تعبيرهم.


هذا وهدد“المحتجون بعدم إنهاء الإضراب حتى تشريع قانون الانتخابات الذين يريدونه وتحقيق بقية مطالبهم وتكليف رئيس حكومة انتقالية وفق المواصفات التي وضعوها”.


في سياق آخر، كشفت النائبة العراقية عالية نصيف، تفاصيل صادمة بشأن ملف الفساد، قائلة: إن “الفاسدين في وزارة الكهرباء عرضوا مناصب مديرين عامين، محالين إلى التقاعد، للبيع بسعر مليون دولار للمنصب الواحد”.


وطالبت النائبة العراقية في بيان أصدرته، الجهات الرقابية بـ “التدخل، وإيقاف المتاجرة بالمناصب، ووضع حد لهذه المهزلة، فالشخص الذي يشتري منصب مدير عام بهذا المبلغ الضخم من المؤكد أنه سيضمن تحقيق ربح أكثر بكثير من الرشوة التي دفعها، وبالتالي سيستمر الفساد في هذه الوزارة”.


يذكر أن العراق يشهد للشهر الثالث على التوالي احتجاجات كبرى، للمطالبة بحل البرلمان، ومحاكمة المتورطين بقتل المتظاهرين، وإجراء انتخابات مبكرة.


وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، أفادت مطلع شهر كانون الأول الجاري بأن حصيلة ضحايا الاحتجاجات في العراق ارتفعت إلى أكثر من 400 فضلاً عن وجود 19 ألف جريح.