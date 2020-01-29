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العراق: الكر والفر يستمر بين المحتجين وقوات الأمن.. وإصابة 7 عناصر أمنية في بغداد

أصيب 7 عناصر من القوات الأمنية العراقية بجروح جراء إلقاء قنبلة يدوية عليهم في ساحة الخلاني وسط العاصمة العراقية بغداد.


ووفقاً لموقع “السومرية نيوز”، فإن قيادة عمليات بغداد أصدرت بياناً، قالت فيه: “مجموعة من المتظاهرين في ساحة الخلاني والمناطق المحيطة بها لا تزال في حالة احتكاك مباشر مع القوات الأمنية مع استخدام العنف وقواتنا تمارس ضبط النفس وهي تمارس مسؤولياتها الأمنية في مكافحة العنف”.


وأضاف البيان: “تم إلقاء قنبلة يدوية باتجاه القوات الأمنية في تقاطع ساحة الخلاني قرب مبنى أمانة بغداد ما أدى إلى إصابة 7 منتسبين من أفواج طوارئ شرطة بغداد السادس والعاشر وهذه الحصيلة الأولية للحادث”.


وشدد البيان على ضرورة أن يتعاون جميع المتظاهرين السلميين مع القوات الأمنية العراقية، للكشف عن المجموعات التي تستخدم العنف، من أجل تأمين مناطق التظاهر.


من جهة ثانية، أغلق المحتجون أمس الثلاثاء، في مدينة الكوت مركز محافظة واسط، مبنى تربية المحافظة، وذلك عقب مواجهات بينهم وبين قوات الأمن.


أيضاً، في محافظة الديوانية، يستمر إغلاق الدوائر الحكومية في المحافظة، تنفيذاً للإضراب العام، بينما تتواصل احتجاجات محافظة ذي قار بقيام المعتصمين ببناء الخيم وسط ساحة اعتصام الحبوبي.


وبالنسبة للعاصمة العراقية، أوضحت وسائل إعلام مختلفة أن الكر والفر يستمر لليوم الثالث على التوالي في بغداد بين المحتجين وقوات الأمن التي تستخدم الغاز المسيل للدموع.


جدير بالذكر، أن المتظاهرين في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، يواصلون الاحتجاجات الشعبية منذ مطلع تشرين الأول الفائت، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا وآلاف الجرحى.