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الطيران العراقي يدمر معسكر تدريب لـ"داعش" شمال بغداد

نفذ سلاح الجو العراقي، اليوم الأربعاء 15 كانون الثاني/يناير، قصفا نوعيا دمر معسكرا استراتيجيا لتنظيم "داعش" الإرهابي  وقتل من كان بداخله، في سلسلة جبلية تربط ثلاث محافظات شمالي وشرقي البلاد.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقي في العراق، اليوم، بأن طائرات الـ F 16 العراقية، تتمكن من تدمير معسكر تدريب لعناصر عصابات "داعش" الإرهابية، في سلسلة جبال حمرين، شمالي بغداد.

وأكدت الخلية أن القصف أسفر عن قتل من كان بداخل المعسكر، من عناصر إرهابية

يذكر أن سلسلة جبال حمرين الممتدة في محافظات صلاح الدين وكركوك وديالى،  شمالي وشرقي البلاد، تعتبر من أبرز المناطق التي اتخذها تنظيم "داعش" الإرهابي للتخفي من خلال أوكار حفرها في الجبال لينطلق منها في شن الهجمات على المواطنين، والقوات الأمنية.

وحققت القوات العراقية جميع أهدافها المرسومة في المراحل الثماني من عملية "إرادة النصر" التي انطلقت أولها صباح الأحد 7 يوليو/تموز العام الماضي،  لتفتيش المناطق الصحراوية الرابطة بين محافظات: نينوى، وصلاح الدين، والأنبار، وصولا إلى الحدود الدولية السورية، في الجهة الشمالية الغربية من البلاد.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددا.وأعلن العراق في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" بعد نحو ثلاث سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.