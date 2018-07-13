الصين: زعماء "بريكس" سيردون على السياسة الحمائية الأمريكية

أعلن مساعد وزير الخارجية الصيني جان تسون أن زعماء الدول الأعضاء في "مجموعة بريكس" سيردون بوضوح أثناء قمتهم المقبلة في جوهانسبرغ على تشديد السياسة الحمائية الأمريكية.

وقال جان تسون في مؤتمر صحفي مكرس للزيارة المقبلة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى إفريقيا، بما في ذلك للمشاركة في قمة مجموعة بريكس: "إن الأسلوب الأحادي الجانب لممارسة السياسة الحمائية أصبح مؤخرا موضوعا يقلق المجتمع الدولي. وشنت الولايات المتحدة حربا تجارية، الأمر الذي يتناقض مع قواعد القانون الدولي ولن يساعد في حل المشاكل".

وأضاف أن موقف دول بريكس في هذه الحالة واضح ويكمن في الدعم الثابت للآليات المتعددة الجوانب للتعاون والتجارة، وكذلك معارضة كل الإجراءات الحمائية الأحادية الجانب".

كما عبر الدبلوماسي الصيني عن اعتقاده بأن سياسة واشنطن في مجال التجارة الخارجية تمثل خطرا على التطور العالمي.

وتابع: "أعتقد أنه ستكون هناك بهذا الصدد في القمة المخططة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا إشارة واضحة من زعماء دول مجموعة بريكس الذين سيواصلون تمسكهم بطريق الانفتاح وتعزيز التعاون البراغماتي مع بعضهم البعض في مجال الاقتصاد والتجارة".



ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الصيني شي جين بينغ في الفترة ما بين 19 و24 يوليو الجاري بزيارة رسمية إلى الإمارات ورواندا والسنغال وجنوب إفريقيا. ثم سيشارك في القمة الـ10 لمجموعة بريكس التي ستعقد في جوهانسبرغ من 25 إلى 27 يوليو الجاري.







المصدر: تاس