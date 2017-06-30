السيطرة على المنطقة الممتدة من الرصافة بريف الرقة الجنوبي حتى أثريا بريف حماة ومناطق جديدة بريف حمص

أعلن مصدر عسكري أن وحدات من الجيش العربي السوري بالتعاون مع القوى الرديفة أحكمت سيطرتها على كامل المنطقة الممتدة من الرصافة في ريف الرقة الجنوبي حتى بلدة أثريا في ريف حماة الشرقي بعد القضاء على آخر تجمعات إرهابيي “داعش” فيها.



وذكر المصدر أن وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الرديفة “واصلت عملياتها العسكرية بنجاح وأحكمت سيطرتها على كامل المنطقة الممتدة من الرصافة في ريف الرقة الجنوبي حتى بلدة أثريا في ريف حماة الشرقي وحررت 13 قرية ومزرعة وعدداً من المرتفعات والنقاط الحاكمة في المنطقة”.



وبين المصدر أنه بعملية السيطرة “تم عزل البلدات والقرى شمال محور أثريا-الرصافة”.



وأشار المصدر إلى أن العمليات العسكرية أسفرت عن “تكبيد إرهابيي داعش أعداداً كبيرة من القتلى والمصابين وتدمير 6 دبابات وعربتي “بي إم بي” و4 مستودعات ذخيرة ومدفع 57 ملم و7 مقرات وأكثر من 100 سيارة متنوعة”.



ولفت المصدر إلى أنه عرف من الارهابيين القتلى الملقب “أبو آدم الشيشاني والتونسي أبو تركي البنسليان” وهما أميران في التنظيم التكفيري و”عبد الرؤوف سلمان سعودي الجنسية والعراقيان أبو جابر السبعاوي قائد كتيبة انتحاريين وأبو خباب ظاهر العليوي قائد مجموعة حراس الثغور والملقب أبو بثينة الشيشاني”.



واستعادت وحدات من الجيش العربي السوري في الـ 19 من الشهر الجاري السيطرة على مدينة الرصافة وأكثر من 20 بلدة ومزرعة بريف الرقة الجنوبي بعد القضاء على المئات من إرهابيي تنظيم “داعش” فيها.



- إلى ذلك وسعت وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الحليفة نطاق سيطرتها في محيط محطة آرك للغاز شمال شرق تدمر خلال عملياتها على تجمعات وتحصينات إرهابيي تنظيم “داعش” في المنطقة وكبدتهم خسائر بالأفراد والعتاد.



وأفاد مصدر عسكري بأن “وحدات من الجيش بالتعاون مع القوى الحليفة نفذت عمليات مكثفة على تجمعات ومحاور تحرك إرهابيي “داعش” بسطت خلالها السيطرة على المنطقة 3 كم شمال محطة آرك للغاز وشرقها بريف حمص الشرقي”.



وبين المصدر أن وحدات الجيش قضت خلال عملياتها على أعداد من إرهابيي “داعش” ودمرت أسلحتهم وعتادهم، مؤكداً أنها “تواصل عملياتها القتالية الناجحة في مطاردة فلول إرهابيي /داعش/ على محور آرك-السخنة”.



وأحكمت وحدات من الجيش بالتعاون مع الحلفاء أمس الأول سيطرتها على عدد من النقاط المهمة شرق آرك ب 10 كم على محور طريق عام آرك حقل الهيل في ريف تدمر الشرقي بعد القضاء على أعداد من ارهابيي “داعش” فيها.

سانا