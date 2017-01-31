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الرئيس الأسد: ما تتعرض له سورية وفنزويلا هو ثمن تمسكهما بسيادتيهما

أكد الرئيس بشار الأسد أن ما تتعرض له كل من سورية وفنزويلا من محاولات خارجية تستهدف إضعافهما عبر ضرب الاستقرار وإشاعة الفوضى فيهما هو ثمن لتمسكهما بسيادتيهما وقراريهما المستقلين ورفضهما لإملاءات الغرب وأعوانه على حساب مصلحة شعبي البلدين.
وعبر الرئيس الأسد خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عن تقديره لمواقف فنزويلا والرئيس مادورو المساندة لسورية، وفق ما ذكرت وكالة «سانا» أمس.
وهنأ مادورو الرئيس الأسد والشعب السوري بالإنجازات المهمة التي تحققت في الحرب ضد التنظيمات الإرهابية المدعومة من قبل الدول المعادية لسورية، معتبرا أن هذه الإنجازات جاءت ثمرة للصمود الاستثنائي الذي أظهره السوريون ووقوفهم موحدين خلف قيادتهم في مواجهة هذه الحرب.
وأكد مادورو وقوف بلاده الثابت إلى جانب سورية، معربا عن أمله بعودة السلام والاستقرار إلى ربوعها في أقرب وقت.

وكالات

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