الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية ستعقد اجتماعا لمجموعة العمل في 3 تموز

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أمس أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية ستعقد اجتماعا لمجموعة العمل المشتركة يوم الثالث من شهر تموز القادم قبيل اجتماع أستانا 5 حول سورية المقرر في الرابع والخامس من الشهر المقبل.



ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الخارجية الكازاخستانية قولها في بيان امس: “إنه وفقا للمعلومات المقدمة من الدول الضامنة فإنه سيستمر العمل خلال اجتماع أستانا المقبل على تنفيذ بنود مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية”.



وأضاف البيان: إن “الأطراف ستعمل على التوافق على حدود وخرائط مناطق تخفيف التوتر في سورية والوثائق التي تنظم نشاط قوات مراقبة تخفيف التوتر وبنود عن مركز التنسيق وإن الأطراف يخططون لتحضير بيان مشترك عن إزالة الألغام عن المواقع التاريخية في سورية المدرجة في قائمة التراث الحضاري لمنظمة اليونيسكو”.



وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت فى التاسع عشر من الشهر الجاري أن اجتماع أستانا الخامس سيعقد فى الرابع والخامس من تموز القادم حيث استضافت العاصمة الكازاخستانية أربعة اجتماعات حول الأزمة في سورية وتم التوقيع في الاجتماع الأخير مطلع أيار الماضي على المذكرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سورية.

وكالات