«التحالف» قلق من التحرك التركي: في انتظار مستجدات وادي الفرات إلى ما بعد الرقة
الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية ستعقد اجتماعا لمجموعة العمل في 3 تموز
لافروف يدعو تيلرسون لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع وقوع أعمال استفزازية ضد الجيش السوري
استششهاد 8 مدنيين في بلدة الصور بريف دير الزور بقصف لطيران “التحالف"
تهديد ترامب لسوريا: لا تسألوا عن الخلفيات
مجلس الأمن يمدّد ولاية «أندوف» حتى نهاية 2017
جرحى من الجيش اللبناني بتفجيرات انتحارية نفذّها مطلوبون في عرسال
الخارجية السورية: الإدعاءات الأميركية تبرير لعدوان جديد بذرائع واهية
مصر: دعوى قضائية لوقف تسليم تيران وصنافير للنظام السعودي
واشنطن مستمرة في مزاعمها: «برنامج الأسد» الكيميائي يتخطى الشعيرات
عين أنقرة على عفرين: «قسد» تنتظر «النجدة» من دمشق وموسكو
العراق: استعادة الموصل: معارك الأيام الأخيرة
استمراراً لمسلسل الاقتتال.. مقتل 8 من «النصرة» في إدلب
منطقة عازلة بعمق 100 متر على الحدود الفلسطينية المصرية
الخارجية الأميركية ترفض تقديم أدلة حول تخطيط دمشق لشنّ هجوم كيميائي

الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية ستعقد اجتماعا لمجموعة العمل في 3 تموز

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية أمس أن الدول الضامنة لاتفاق وقف الأعمال القتالية في سورية ستعقد اجتماعا لمجموعة العمل المشتركة يوم الثالث من شهر تموز القادم قبيل اجتماع أستانا 5 حول سورية المقرر في الرابع والخامس من الشهر المقبل.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن الخارجية الكازاخستانية قولها في بيان امس: “إنه وفقا للمعلومات المقدمة من الدول الضامنة فإنه سيستمر العمل خلال اجتماع أستانا المقبل على تنفيذ بنود مذكرة إنشاء مناطق تخفيف التوتر في سورية”.

وأضاف البيان: إن “الأطراف ستعمل على التوافق على حدود وخرائط مناطق تخفيف التوتر في سورية والوثائق التي تنظم نشاط قوات مراقبة تخفيف التوتر وبنود عن مركز التنسيق وإن الأطراف يخططون لتحضير بيان مشترك عن إزالة الألغام عن المواقع التاريخية في سورية المدرجة في قائمة التراث الحضاري لمنظمة اليونيسكو”.

وكانت وزارة الخارجية الكازاخية أعلنت فى التاسع عشر من الشهر الجاري أن اجتماع أستانا الخامس سيعقد فى الرابع والخامس من تموز القادم حيث استضافت العاصمة الكازاخستانية أربعة اجتماعات حول الأزمة في سورية وتم التوقيع في الاجتماع الأخير مطلع أيار الماضي على المذكرة الروسية الخاصة بإنشاء مناطق لتخفيف التوتر في سورية.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.