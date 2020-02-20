الدفاع الروسية القوات الأمريكية أرسلت أكثر من 300 شحنة أسلحة إلى سورية منذ مطلع العام

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سورية أن الجيش الأمريكي، أرسل منذ مطلع العام إلى شمال شرق سورية، 13 قافلة عسكرية من العراق، شملت أكثر من 300 شاحنة محملة بالأسلحة.



وقال رئيس مركز المصالحة اللواء “أوليغ جورافلوف” مساء الثلاثاء 18/2/2020، إن هذه المعدات الحربية والأسلحة، تستخدم بما في ذلك ضد العسكريين الأتراك والسكان المدنيين.



وأضاف: “تنفذ قيادة القوات الأمريكية في المنطقة، عملية إشباع مكثفة لمنطقة شرقي الفرات بالأسلحة والذخيرة، وفقط منذ بداية عام 2020، وصلت 13 قافلة عسكرية من العراق إلى سورية، شملت أكثر من 80 عربة مدرعة، وأكثر من 300 شاحنة بمختلف الأسلحة والذخيرة والأعتدة الحربية”.



وأكد أن “هذا السلاح الأمريكي، يستخدم خلال المواجهات والاشتباكات بين الجماعات المسلحة الكثيرة العدد شرقي الفرات، وضد وحدات الجيش التركي في شمال سورية، وضد المدنيين”.



ويأتي ذلك في ظل استمرار قوات الاحتلال الأمريكي بقطع الجزء الواصل بين مدينتي “القامشلي – تل تمر”، عن الطريق الدولية المعروفة باسم M4، إضافة لعملها على تعزيز نقاطها في المناطق الواقعة غرب مدينتي القامشلي والحسكة، وكان قد قضى مدني برصاص قوات الاحتلال الأمريكي قبل أيام وأصيب آخر، التي أطلقت النيران على أهالي قرية خربة عمر شرقي القامشلي، بسبب رفضهم للوجود الأمريكي في مناطقهم.

روسيا اليوم