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الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 2400 إرهابي من “داعش” و”النصرة” في ريفي إدلب ودير الزور

أكدت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجمات ارهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” على مواقع الجيش السوري في ريفي إدلبالدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 2400 إرهابي من “داعش” و”النصرة” في ريفي إدلب ودير الزور ودير الزور بدعم من سلاح الجو الروسي وذلك في إطار مشاركة روسيا الاتحادية بالحرب على الإرهاب الدولي بناء على طلب من الحكومة السورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إن “محاولات هجمات إرهابيي جبهة النصرة وتنظيم داعش المنسقة على مدى الأسابيع الماضية ضد مواقع القوات السورية في محافظتي إدلب ودير الزور باءت بالفشل وذلك بدعم من القوات الجوية الروسية”.

وأشار كوناشينكوف إلى أنه تأكد “مقتل 2495 إرهابياً وإصابة 2700 آخرين نتيجة الضربات الجوية الدقيقة التي نفذها الطيران الروسي لدعم القوات السورية في حربها على الإرهاب خلال الفترة من الـ 19 إلى الـ 29 من الشهر الجاري بينهم 16 قيادياً ميدانياً وأكثر من 400 إرهابي قدموا من روسيا ورابطة الدول المستقلة”.

وبين المسؤول العسكري الروسي أنه “تم خلال الفترة ذاتها تدمير 67 نقطة دفاعية و27 دبابة و21 راجمة صواريخ و149 سيارة رباعية الدفع مزودة برشاشات ثقيلة و17 سيارة مفخخة و51 مخزنا للذخيرة”.

وكشف كوناشينكوف أن “القوات السورية بدعم من الطيران الروسي تقوم حالياً بإكمال عملية تطويق والقضاء على أكثر من 1500 إرهابي من تنظيم داعش دخلوا من الأراضي العراقية إلى شرق محافظة دير الزور”.

وكانت الدفاع الروسية أكدت خلال الأسبوع الماضي مقتل 37 إرهابياً من تنظيم جبهة النصرة الإرهابي يوم الأربعاء الماضي بينهم 5 متزعمين في ضربة جوية على أحد مقراتهم بريف إدلب الجنوبي.

المصدر: سانا

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