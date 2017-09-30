الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 2400 إرهابي من “داعش” و”النصرة” في ريفي إدلب ودير الزور

أكدت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجمات ارهابيي “داعش” و”جبهة النصرة” على مواقع الجيش السوري في ريفي إدلب ودير الزور بدعم من سلاح الجو الروسي وذلك في إطار مشاركة روسيا الاتحادية بالحرب على الإرهاب الدولي بناء على طلب من الحكومة السورية.

وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف إن “محاولات هجمات إرهابيي جبهة النصرة وتنظيم داعش المنسقة على مدى الأسابيع الماضية ضد مواقع القوات السورية في محافظتي إدلب ودير الزور باءت بالفشل وذلك بدعم من القوات الجوية الروسية”.