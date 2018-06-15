الجيش اليمني يطلق صاروخا باليستيا على تجمع للعدوان السعودي

أطلقت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية اليمنية اليوم صاروخا باليستيا نوع توشكا على تجمع كبير لمرتزقة تحالف النظام السعودي في الساحل الغربي لليمن.

وقال مصدر في القوة الصاروخية لوكالة الأنباء اليمنية سبأ: إن “ضربة توشكا على تجمع قوى العدوان في الساحل الغربي خلفت خسائر كبيرة وأحدثت حالة من الهلع والذعر في أوساط المرتزقة”.

إلى ذلك أكد مصدر عسكري في وزارة الدفاع اليمنية أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا اليوم على مواقع الكريفات والصرمين والعريش وابعر السفلي وموقع لوازم بعد عملية هجومية على مواقع اللواء 22 ميكا في تعز وكبدوا قوى العدوان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد واستولوا على كميات كبيرة من العتاد الحربي المتنوع.

وأشار المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية تمكنوا أيضا فجر اليوم من السيطرة على تبتي طه والخديد واوقعوا عشرات القتلى والمصابين في جبهة أبعر بتعز اضافة الى تدمير ناقلة ومقتل طاقمها في جبهة العنين بجبل حبشي.

وأوضح المصدر أن كل الجبهات شهدت عمليات نوعية للجيش واللجان الشعبية حيث سيطر الجيش واللجان الشعبية وأحرار محافظة الجوف فجر اليوم على عدد من المواقع في منطقة القاهرة وكبدوا قوى العدوان خسائر في الأرواح ودمروا كميات كبيرة من العتاد الحربي واستولوا على أسلحة في جبهة الاجاشر.

وأشار المصدر الى تصدي الجيش واللجان الشعبية لعدد من العمليات الهجومية التي شنتها قوى العدوان ومرتزقته مسنودين بغطاء جوي نفذ عشرات الغارات في محاولات يائسة لاستعادة المواقع التي فقدتها في جبهة المتون ما اسفر عن وقوع عشرات القتلى والمصابين من المرتزقة.

ولفت المصدر إلى أن الجيش واللجان الشعبية سيطروا على عدد كبير من المواقع في جبل النار ومحيطه بجبهة حرض واوقعوا عشرات القتلى والمصابين من المرتزقة اضافة الى تأمين وتطهير عدد كبير من المواقع والاستيلاء على أسلحة متنوعة في جبهة حرض وكذلك تدمير آليتين عسكريتين بما تحملانه من أفراد وعتاد في جبهة الطوال الى جانب تدمير آلية عسكرية بما تحمله من أفراد وعتاد في جبهة الوازعية.

في غضون ذلك شن طيران النظام السعودي اليوم خمس غارات جوية استهدفت مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة خلفت أضرارا بالغة في ممتلكات اليمنيين.

وكان الجيش اليمنى واللجان الشعبية استهدفوا في وقت سابق اليوم تجمعات مرتزقة العدوان في منطقة الساحل الغربي اليمنية بصاروخ قاهر ام 2 البالستي.

ويواصل نظام بنى سعود وحلفاؤه عدوانهم على اليمنيين منذ اذار عام 2015 مخلفا عشرات الاف الضحايا فى صفوف المدنيين ودمارا وخرابا هائلين في البنية التحتية للبلاد.