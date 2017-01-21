دير الزور: الجيش يبادر إلى فكّ الحصار عن المطار
إخراج مئة مسلح مع عائلاتهم من بيت جن ومغر المير إلى إدلب
موسكو وأنقرة تمهّدان لأجندة «أستانة» وأهدافه
بنود اتفاقية توسيع القاعدة الروسية في طرطوس
«النصرة» و«أحرار الشام»: كرة النار المتدحرجة
شهيدان وجريح جراء تفجير عبوة في سيارة عضو لجنة مصالحة بريف دمشق
الجيش اللبناني يجدد قصفه مواقع الإرهابيين في جرود عرسال ورأس بعلبك
المقاومة اللبنانية تستهدف مقرا لإرهابيي “داعش” في جرود رأس بعلبك
محافظ ريف دمشق: العمل مستمر للتوصل إلى مصالحة في وادي بردى
3 قتلى و20 جريحاً جراء اقتحام سيارة لحشد من المشاة في ملبورن باستراليا
النص الكامل لحوار قناة “تي بي اس” اليابانية مع الرئيس الأسد
“ثوار الغفلة“ سرقوا سكة قطار إدلب ووباعوها في تركيا على أنها “خردة”
وادي بردى: تعثّر الوساطة الأممية
دي ميستورا: محادثات أستانا يجب أن تؤدي لتثبيت اتفاق وقف الأعمال القتالية
الجيش السوري يصعّد ضد «داعش» ... ودي ميستورا إلى «أستانة»

الجيش اللبناني يجدد قصفه مواقع الإرهابيين في جرود عرسال ورأس بعلبك

جدد الجيش اللبناني أمس قصفه مواقع الإرهابيين في جرود عرسال ورأس بعلبك بعد اطلاقهم اليوم صاروخين من نوع غراد على بلدة النبي عثمان البقاعية.

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “مدفعية الجيش اللبناني وراجمات الصواريخ وجهت نيرانها بكثافة إلى مواقع ومراكز الإرهابيين وخاصة في جرود رأس بعلبك محققة إصابات مؤكدة بين صفوفهم”.

وأشارت الوكالة إلى سقوط صاروخين من نوع غراد الليلة على تلة في أعالي بلدة النبي عثمان مصدرهما الإرهابيون في جرود رأس بعلبك وعرسال دون وقوع إصابات.

وكان الجيش اللبناني أحبط أمس وأمس الأول محاولات الإرهابيين التسلل من جرود عرسال ورأس بعلبك نحو مواقعه المتقدمة في وادي حميد واستهدفهم بالقصف المدفعي العنيف موقعا إصابات بينهم.

وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.