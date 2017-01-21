الجيش اللبناني يجدد قصفه مواقع الإرهابيين في جرود عرسال ورأس بعلبك

جدد الجيش اللبناني أمس قصفه مواقع الإرهابيين في جرود عرسال ورأس بعلبك بعد اطلاقهم اليوم صاروخين من نوع غراد على بلدة النبي عثمان البقاعية.



وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن “مدفعية الجيش اللبناني وراجمات الصواريخ وجهت نيرانها بكثافة إلى مواقع ومراكز الإرهابيين وخاصة في جرود رأس بعلبك محققة إصابات مؤكدة بين صفوفهم”.



وأشارت الوكالة إلى سقوط صاروخين من نوع غراد الليلة على تلة في أعالي بلدة النبي عثمان مصدرهما الإرهابيون في جرود رأس بعلبك وعرسال دون وقوع إصابات.



وكان الجيش اللبناني أحبط أمس وأمس الأول محاولات الإرهابيين التسلل من جرود عرسال ورأس بعلبك نحو مواقعه المتقدمة في وادي حميد واستهدفهم بالقصف المدفعي العنيف موقعا إصابات بينهم.

وكالات