الجيش الجزائري يدمر 15 مخبأ للإرهابيين غرب البلاد

أعلن الجيش الجزائري أمس أنه دمر 15 مخبأ للإرهابيين في منطقة عين الدفلى غرب البلاد.



ونقلت صحيفة الخبر الجزائرية عن وزارة الدفاع الوطني الجزائري قولها في بيان أنه “في إطار مكافحة الإرهاب دمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس بعين الدفلى 15 مخبأ للإرهابيين تحوي مواد غذائية ونظارات ميدان فيما أوقف عناصر الدرك الوطني عناصر دعم للجماعات الإرهابية بخنشلة”.



وأشار البيان إلى أن عناصر الدرك الجزائري وحراس الحدود بتلمسان تمكنوا من ضبط كمية تقدر بمئة كيلوغرام من الحشيش المخدر و2800 لتر من الوقود المهرب.



ويشن الجيش الجزائري منذ تشرين الأول 2015 عملية عسكرية ضد المجموعات الإرهابية وفق خطة “اجتثاث الإرهاب” التي أعلنها قائد أركان الجيش قايد أحمد صالح.



وكان الجيش الجزائري أعلن أنه قتل واعتقل 42 إرهابيا منذ بداية كانون الثاني الماضي بينهم 14 مسلحا تم القضاء عليهم أثناء عملية في منطقة البويرة شرق الجزائر.

وكالات