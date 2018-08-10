الجيش الجزائري يدمر مخبأين للجماعات الإرهابية

دمرت وحدات من الجيش الجزائري مخبأين للجماعات الإرهابية في كل من ولايتي عين الدفلى والمدية في الجزائر.

وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه “في إطار مكافحة الإرهاب كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي في كل من عين الدفلى والمدية مخبأين للجماعات الإرهابية”.

وأضاف البيان: إنه وفي اطار العمليات المستمرة لملاحقة المخلين بالأمن أوقفت مفرزة للجيش تاجري مخدرات بقسنطنية كما أوقف حراس الحدود بتلمسان 18 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.



وكان قوات الجيش الجزائري قضت نهاية الشهر الماضي على أربعة إرهابيين في ولاية سكيكدة شرق الجزائر وصادرت كميات من الذخيرة.