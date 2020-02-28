الاحتلال الأمريكي مستمر بنشاطه اللاشرعي شرقي الفرات السوري

تستمر قوات الاحتلال الأمريكي بإدخال المزيد من التعزيزات العسكرية إلى منطقة شرق الفرات السوري، لتعزيز وجودها اللاشرعي في تلك المنطقة.



وأكدت مصادر أهلية في ريف الحسكة على أن الاحتلال الأمريكي أدخل أمس الأربعاء، 11 شاحنة محملة بمعدات لوجستية ومدرعات عسكرية عبر معبر الوليد غير الشرعي قادمة من شمال العراق إلى القامشلي.



كما أدخل الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر القليلة الماضية مئات الشاحنات المحملة بأسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية إلى الحسكة عبر المعابر غير الشرعية لتعزيز مواقعها في منطقة الجزيرة السورية بهدف استمرارها باحتلال أغنى المناطق بالثروة النفطية والثروات الباطنية السورية.



وفي إطار الحديث عن النشاط الأمريكي اللاشرعي في منطقة شرق الفرات السوري، التقى السفير الأمريكي وليم روباك في مقر إقامته في قاعدة تل بيدر الأمريكية غير الشرعية في ريف الحسكة، وفداً مما يسمى “المجلس الوطني الكردي” وفقاً لما نقلته وكالة “باسنيوز” الكردية.



يشار إلى أن الوجود الأمريكي شرقي الفرات يواجه المزيد من المواجهات الشعبية الرافضة لوجوده، حيث يشدد المدنيون في تلك المناطق باستمرار على رغبتهم بخروج الاحتلال الأمريكي من مناطقهم، وذلك من خلال المظاهرات والوقفات الاحتجاجية والتي تواجه بالنيران من قبل الاحتلال الأمريكي و”قوات سوريا الديمقراطية”