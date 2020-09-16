الاتحاد الأوروبي: علاقتنا بتركيا تمر بلحظة فارقة

رأى مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن علاقة التكتل بتركيا تمر بلحظة فارقة، داعياً أنقرة إلى التراجع عن النزاع شرق البحر المتوسط واحترام حقوق الإنسان.



وقال بوريل أمام البرلمان الأوروبي اليوم الثلاثاء، إن العلاقات “تمر بلحظة فارقة في التاريخ وستسير في اتجاه ما أو في عكسه اعتماداً على ما سيحدث في الأيام المقبلة”.



ومن المقرر أن يجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل لبحث مسألة تركيا.



والخميس الماضي، أكدت الدول الأوروبية السبع المطلة على المتوسط في ختام قمتها حول الأوضاع في شرق المتوسط، استعدادها لفرض عقوبات على تركيا ما لم تتراجع عن تحركاتها الأحادية في المنطقة.



وفي الأسابيع الأخيرة تصاعد التوتر في العلاقات بين تركيا وكل من اليونان قبرص على خلفية تنفيذ تركيا عمليات للمسح والتنقيب في منطقة تعد غنية بموارد الطاقة، وتعتبرها اليونان وقبرص جزءاً من جرفهما القاري.



يشار إلى أنه على وقع الأزمة الاقتصادية التي زادت حدتها جراء كورونا، شهدت شعبية الرئيس التركي تراجعاً ملحوظاً، بحسب ما أظهرت آخر استطلاعات الرأي في تركيا وذلك بسبب سياسته التوسعية سواءً في شرق المتوسط أو في ليبيا.