الإندبندنت: ترامب يختلق صداماً مع إيران لكسب الأصوات في الانتخابات القادمة

نشرت صحيفة الإندبندنت البريطانية مقالاً عن تحذير من ضغط أمريكي وشيك على إيران في الأيام المقبلة، وقد يشمل هذا الضغط سيناريو اعتراض السفن الحربية الأمريكية لسفن شحن إيرانية في عرض المياه الدولية، وهو ما سيمثل تصعيداً للتوتر القائم بين الدولتين.



وتضيف الصحيفة أن نية واشنطن فرض عقوبات على إيران وممارسة ضغوط إضافية عليها تمثل مخالفَةً صريحة لقرارات مجلس الأمن الرافضةِ فرضَ مزيد من العقوبات على إيران بعدما أُلغيت في اتفاق لوزان النووي عام 2015.



كما تنقل الصحيفة عن المبعوث الأمريكي إلى إيران وفنزويلا، إليوت أبرامز، قوله “إن هذه الإجراءات المقبلة ستستهدف فضلاً عن إيران نظام نيكولاس مادورو في فنزويلا”.



ويعلق أحد كبار الدبلوماسيين الأوروبيين للإندبندنت قائلاً: “إذا حاولت الولايات المتحدة إيقاف أي سفينة شحن إيرانية، لا أحد يُمكنه التكهن بما سيحدث، لكن ذلك حتماً سيخلق عنصراً آخر من الاضطراب في وضع يحكمه انعدام الثقة بين الطرفين “.



وقبيل أيام فقط، حذرت صحيفة جوان الإيرانية من أن “طهران قد تضع نهاية فعلية للاتفاق النووي، وستغلق كاميرات المراقبة وتبدأ في تخصيب اليورانيوم بنسبة 90 في المائة”.



ولم يتبق أمام إدارة دونالد ترامب سوى بضعة أشهر في ولايته الأولى وربما الأخيرة، لذلك يرى بعض من طاقم حكومته في أي تحرك ضد من يسمونه بـ “العدو القديم” إيران خطوة يحتمل أن تحظى بشعبية لدى بعض الناخبين.