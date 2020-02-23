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اشتباكات بين الجيش العربي السوري والمسلحين الموالين لأنقرة قرب جبل الزاوية جنوب إدلب

يشهد ريف إدلب الجنوبي اشتباكات عنيفة بين وحدات من الجيش العربي السوري والفصائل الموالية لأنقرة، وسط استقدام الجيش المزيد من التعزيزات بمنطقة جبل الزاوية.

ونقل نشطاء عن مصادر محلية، أن اشتباكات تدور بالقرب من منطقة جبل الزاوية في جنوب إدلب وأن استهدافا طال محيط تجمع “القوات التركية” المتمركزة في معسكر المسطومة.

 وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره بلندن) نقلا عن مصادر محلية إن رتلا عسكريا جديدا لـ”القوات التركية” شوهد عند معبر كفرلوسين الحدودي، مؤلف من نحو 65 آلية عسكرية تحوي على جنود وآليات ثقيلة، توجه نحو مناطق إحسم والبارة ومحيط كفرنبل في جبل الزاوية بجنوب إدلب، تزامنا مع تعزيزات عسكرية ضخمة للقوات الحكومية السورية وصلت إلى محاور كفرسجنة وجبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي.


من جهة أخرى وبحسب وكالة “سانا” السورية، نفذت وحدات الجيش السوري ضربات صاروخية ومدفعية على تحصينات ومحاور تسلل مجموعات إرهابية من تنظيم “جبهة النصرة” في عمق انتشارها في عدد من قرى وبلدات ريف منطقة معرة النعمان الجنوبي بإدلب.

 


المصدر: وكالات