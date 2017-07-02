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استبعاد تسليم «قسد» مطار الطبقة للقوات الأميركية

نفى عدد من قادة قوات العشائر الذين يشاركون في «قوات سورية الديمقراطية- قسد» صحة الكلام عن إمكانية تسليم مطار الطبقة العسكري إلى القوات الأميركية، مؤكدين أن هذا الكلام غير صحيح وغير منطقي لأكثر من سبب الأول أن عمليات إعادة تأهيل هذا المطار تحتاج إلى فترة طويلة وهذا غير ممكن الآن والأمر الأهم في هذا الجانب أنه لا يمكن أن يغامر الأميركيون في وضع جنودهم وطائراتهم تحت مرمى مدفعية وصواريخ الجيش العربي السوري التي لا تبعد عن المطار سوى 4 كيلومترات كخط نظر.

وكالات

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