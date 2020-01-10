احتجاج في كوريا الجنوبية بسبب حرب الولايات المتحدة على إيران

نظم ممثلو أكثر من 100 هيئة اجتماعية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، تجمعا أمام السفارة الأمريكية في سيئول، وذلك احتجاجا على الحرب الأمريكية ضد إيران وإرسال قوات كورية جنوبية إلى مضيق هرمز.



وفي هذا الصدد، صرح ممثلون عن هذه الهيئات، في مؤتمر صحفي، لهم بأن "الضربة الأمريكية على العراق تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي وسيادة الدولة العراقية، وفي حال ازدياد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران تأزما، ينبغي على كوريا الجنوبية ألا ترسل قوات إلى هناك بأي حال من الأحوال وأن الولايات المتحدة ليست إلا مجرد مجموعة قتلة يجب أن تعترف بمسؤوليتها عما يحدث".



ويذكر في هذا الصدد أن كوريا الجنوبية سبق وصرحت بأنها قد تقوم في أوائل عام 2020 بإرسال بعض قواتها للمشاركة في العملية التي تقودها الولايات المتحدة لحماية حرية الملاحة في مضيق هرمز.



وأعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، يوم الاثنين الماضي، أن الحكومة تدرس "جميع الخيارات الممكنة" لكن قرارا بهذا الشأن لم يتخذ بعد.



ومن جانبها تؤكد وسائل الإعلام الكورية الجنوبية، فيما يتعلق بالنزاع الأمريكي-الإيراني وحالة التوتر القائمة في المنطقة أن حكومة كوريا الجنوبية قد تقوم بإعادة النظر في خططها في هذا المجال.



