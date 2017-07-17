إيران تبدي استعدادها لإعادة إعمار الموصل

أعرب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني محمد رضا نعمت زاده، عن استعداد بلاده لتطوير التعاون مع العراق، لاسيما فيما يتعلق بإعادة إعمار مدينة الموصل، التي دمرتها الحرب.

جاءت تصريحات الوزير الإيراني من طهران اليوم الأحد خلال مراسم توقيع اتفاقية للتعاون بين وزارتي الصناعة الإيرانية والعراقية لبناء 10 مدن صناعية في العراق، وبحضور وزير الصناعة العراقي محمد شياع السوداني.

وأكد الوزير الإيراني أن الجمهورية الإيرانية تمتلك خبرات واسعة في مجال البنية التحتية ومستعدة لوضع هذه الخبرات تحت تصرف الجانب العراقي.

كما أفادت وكالة “مهر” للأنباء أن الوزير الإيراني دعا إلى تنفيذ اتفاقية مبرمة بين البنك المركزي الإيراني والعراقي العام الماضي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المصرفين بما يصب في مصلحة القطاع الخاص في البلدين.

وأضاف أن طهران على استعداد لمساعدة العراق للاستفادة من الغاز المرافق للنفط بدلا من حرقه، إضافة لتزويد المصانع والشركات البتروكيمياوية العراقية بالطاقة، مشيراً إلى إمكانيات إيران في مجال الصناعات الكهربائية.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة العراقي عن تقديره لإيران للمساعدات الانسانية التي قدمتها، مشيراً إلى خطة الحكومة العراقية لإنشاء مدن صناعية في جميع المحافظات، ومن بينها 5 مدن صناعية في المحافظات المجاورة لإيران، داعياً الشركات الإيرانية إلى المشاركة في إنشاء الوحدات الصناعية والإنتاجية.



المصدر: وكالات