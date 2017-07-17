مفاوضات لإبعاد «النصرة» عن الجنوب... و الجيش يتابع تقدمه في ريف الرقة
أنقرة وواشنطن تُسرجان «الحصان الصيني الأسود»؟ «مجاهدو» تركستان: «دواعش سوريا الجدد»
وزير ألماني يتوعد بإعادة لاجئين سوريين لوطنهم
مدير ال CIA يعترف بخداع الرئيس ترامب إزاء الهجوم الكيماوي في خان شيخون
بعد إغلاقه…فضح الطريقة التي كان يقوم بها صاحب مستودع لغش وتزوير تعبئة المياه المعدنية!
الرئيس الأسد لرئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش: بذل جهود مضاعفة لاستئصال مظاهر الخلل كافة وإنفاذ القانون على الجميع دون استثناء
نظرية الكم: انت كنت موجوداً، وستكون موجود دائماً
روبرت فورد يحذر: هدنة ترامب السورية محكوم عليها بالفشل والآتي أعظم!
تسوية أوضاع 153 شخصا من مدينة حمص وريفها
أردوغان يتوعد معارضي سياساته بقطع رؤوسهم
تحالف بني سعود يطالبون بسحب تنظيم كأس العالم من مشيخة قطر
تفاصيل بيان الخدمة الاحتياطية
خرق جديد لمذكرة مناطق تخفيف التوتر في حماة
كتاب أمراؤنا الأعزاء جداً، هل هم حقاً أصدقاؤنا ؟
محروقات: توزيع مازوت التدفئة لذوي الشهداء ابتداء من اليوم ومن 1 آب لباقي المواطنين.

إيران تبدي استعدادها لإعادة إعمار الموصل

أعرب وزير الصناعة والمناجم والتجارة الإيراني محمد رضا نعمت زاده، عن استعداد بلاده لتطوير التعاون مع العراق، لاسيما فيما يتعلق بإعادة إعمار مدينة الموصل، التي دمرتها الحرب.إيران تبدي استعدادها لإعادة إعمار الموصل
جاءت تصريحات الوزير الإيراني من طهران اليوم الأحد خلال مراسم توقيع اتفاقية للتعاون بين وزارتي الصناعة الإيرانية والعراقية لبناء 10 مدن صناعية في العراق، وبحضور وزير الصناعة العراقي محمد شياع السوداني.
وأكد الوزير الإيراني أن الجمهورية الإيرانية تمتلك خبرات واسعة في مجال البنية التحتية ومستعدة لوضع هذه الخبرات تحت تصرف الجانب العراقي.
كما أفادت وكالة “مهر” للأنباء أن الوزير الإيراني دعا إلى تنفيذ اتفاقية مبرمة بين البنك المركزي الإيراني والعراقي العام الماضي تهدف إلى تعزيز التعاون بين المصرفين بما يصب في مصلحة القطاع الخاص في البلدين.
وأضاف أن طهران على استعداد لمساعدة العراق للاستفادة من الغاز المرافق للنفط بدلا من حرقه، إضافة لتزويد المصانع والشركات البتروكيمياوية العراقية بالطاقة، مشيراً إلى إمكانيات إيران في مجال الصناعات الكهربائية.
من جانبه، أعرب وزير الصناعة العراقي عن تقديره لإيران للمساعدات الانسانية التي قدمتها، مشيراً إلى خطة الحكومة العراقية لإنشاء مدن صناعية في جميع المحافظات، ومن بينها 5 مدن صناعية في المحافظات المجاورة لإيران، داعياً الشركات الإيرانية إلى المشاركة في إنشاء الوحدات الصناعية والإنتاجية.


المصدر: وكالات

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.