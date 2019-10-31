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إعادة فتح الطرقات والجامعات والمدارس في معظم المناطق اللبنانية

أعيد اليوم فتح المدارس والمحال التجارية والطرقات وساد الهدوء في العديد من المناطق اللبنانية بينما شهدت بعض المناطق احتجاجات محدودة وذلك في إطار الحراك الشعبي الذي يجري منذ أسبوعين بسبب تردي الأوضاع المعيشية .

وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن المدارس والجامعات الرسمية والخاصة فتحت أبوابها أمام الطلاب في النبطية ومنطقتها فيما يسير العمل بشكل طبيعي في السراي الحكومي كما فتحت الأسواق التجارية محالها.

وعادت مظاهر الحياة الطبيعية وفتحت الطرقات في بعلبك ومناطق أخرى فيما يسير الجيش اللبناني دوريات على مداخل ومخارج الطرق الرئيسية والفرعية المفتوحة أمام المواطنين.

في الأثناء شهدت بعض المناطق اللبنانية احتجاجات محدودة حيث جرت اعتصامات وقطع للطرقات في عكار والشوف.

وكانت قيادة الجيش اللبناني طالبت أمس المتظاهرين بفتح الطرقات المغلقة لإعادة مظاهر الحياة إلى طبيعتها في البلاد في وقت قبل فيه الرئيس اللبناني ميشال عون استقالة الحكومة وطلب منها تصريف الأعمال إلى حين تكليف حكومة جديدة.