إرهابيون يفجرون معهداً تابعا للأزهر في العريش شمال سيناء

فجر إرهابيون صباح اليوم معهدا تابعا للأزهر في مدينة العريش شمال شرق سيناء.



ونقلت مواقع مصرية عن مصادر أمنية قولها.. إن “مسلحين ملثمين يرجح انتماؤهم إلى تنظيم ما يسمى أنصار بيت المقدس قاموا بزرع عبوات ناسفة بجوار معهد الجولف الأزهري بحي الزهور بمدينة العريش وفجروها عن بعد” موضحة أن “الانفجار أسفر عن تهدم الطوابق الأربعة الخاصة بالمعهد والتي تضم فصولا تعليمية ومكاتب إدارية دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية”.



وأشارت المصادر إلى أن هذه هي المرة الثانية التي يتم فيها استهداف المعهد حيث قام ارهابيون باستهدافه في الرابع من شباط الماضي عن طريق العبوات الناسفة ما أسفر عن تهدم أجزاء كبيرة من المبنى والسور الخارجي.



وتشهد مناطق شمال سيناء ومدن مصرية عدة تفجيرات وحوادث أمنية وإرهابية حيث قتل شخص وأصيب اثنان آخران أمس جراء تفجير إرهابي بعبوة ناسفة في العاصمة المصرية القاهرة.

وكالات