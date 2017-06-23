إرهابيو تنظيم “داعش” يفجرون جامعا أثريا بالموصل

ارتكب تنظيم “داعش” الإرهابي جريمة جديدة بحق التراث الحضاري والانساني بإقدامه مساء أمس على تفجير الجامع النوري ومنارته الحدباء في الجانب الايمن الغربي لمدينة الموصل.



وقال قائد عمليات القوات العراقية لتحرير محافظة نينوى “قادمون يانينوى” الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله في بيان نقله موقع السومرية نيوز: إن “عصابات داعش الإرهابية ارتكبت جريمة تاريخية أخرى تتمثل بتفجير جامع النوري ومئذنة الحدباء التاريخية في عمق مدينة الموصل القديمة أثناء تقدم عناصر جهاز مكافحة الإرهاب وتحقيقهم الانتصار على فلول هذه العصابات”.



وأقدم إرهابيو تنظيم “داعش” خلال سيطرتهم على مدينة الموصل منذ حزيران 2014 على تفجير ابرز الشواخص التاريخية في المدينة.



وقال تنظيم “داعش” الإرهابي إن “طائرات أمريكية تابعة لـ (التحالف الدولي) الذي تقوده الولايات المتحدة هي من قام بتدمير المسجد النوري” ما يعكس حقيقة الارتباط الوثيق بين عناصر التنظيم الارهابي والتحالف المزعوم وتبادل الادوار بين الطرفين.



يذكر أن ما يسمى “التحالف الدولي” الذي يزعم مكافحة تنظيم “داعش” الارهابي يبادل هذا التنظيم الدور الاجرامي والتخريبي ويقوم بين الفينة والأخرى بتغطية جرائمه والسماح بتمدده قد ارتكب مؤخرا جريمة ضد الانسانية بقصفه مدينتي الرقة والموصل بقنابل الفوسفور الأبيض المحرمة دوليا.



وكانت القوات العراقية بدأت منذ يومين عملية اقتحام للمدينة القديمة في الساحل الأيمن للموصل لتحريرها من إرهابيي تنظيم “داعش” وتمكنت أمس من السيطرة على عدد من المناطق والأحياء فيها.

وكالات