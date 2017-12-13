أول تعليق من البنتاغون على سحب القوات الروسية من سوريا

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، إيريك باهون أن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء سحب قوات بلاده من سوريا لن يؤثر على أعمال وأولويات الولايات المتحدة في سوريا.





وقال باهون اليوم الاثنين إن "الأخبار الروسية عن سحب القوات لا تعني، في كثير من الحالات، التقليص الحقيقي للقوات ولا تؤثر على أولويات الولايات المتحدة في سوريا".





وأضاف أن التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب الذي تقوده واشنطن سيواصل نشاطه بسوريا.





ويمثل هذا التصريح التعليق الأول للبنتاغون على قرار الرئيس الروسي سحب القوات من سوريا الذي أعلن عنه خلال زيارة للقاعدة الجوية الروسية في حميميم اليوم. وأكد بوتين أن العسكريين الروس أنجزوا مهماتهم في محاربة الإرهاب ما أتاح الحفاظ على سوريا كدولة مستقلة ذات سيادة تمهيدا للتسوية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.





يذكر أن بوتين أعلن الأربعاء الماضي عن سحق تنظيم "داعش" في سوريا.





كما صرحت المفوضة العليا للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في مؤتمر صحفي أجرته عقب اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد اليوم الاثنين، قائلة: "للأسف، الفرضيات أن الحرب في سوريا قد انتهت وأن الوضع يمكن أن يعود الآن بالفعل إلى المسار السياسي الطبيعي، سابقة لأوانها، فالعمليات العسكرية مستمرة والناس لا يزالون يموتون".





وشددت موغيريني على أنه "فيما يتعلق بالتسوية السورية يجب أن تؤدي جميع الطرق إلى جنيف.. والتقدم السياسي الحقيقي تضمنه الأمم المتحدة لا غيرها".





وأكدت أن الاتحاد الأوروبي يحضر في بروكسل لإجراء المؤتمر الدولي الثاني للدول المانحة من أجل سوريا، مشددة في الوقت نفسه على أن "الأموال الأوروبية ستدخل سوريا بعد التوصل إلى حل سياسي للأزمة في جنيف".



