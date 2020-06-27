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أمريكا تفرض قيوداً على مسؤولين صينيين

فرضت أمريكا قيوداً على تأشيرات دخول تتعلق بمسؤولين في الحزب الشيوعي الصيني يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقييد الحريات في هونغ كونغ، بحسب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وفي بيانٍ لبومبيو جاء فيه: «اليوم أعلن عن فرض قيود تتعلق بالتأشيرات على مسؤولين حاليين وسابقين في الحزب الشيوعي الصيني يُعتقد أنهم مسؤولون عن تقويض الحكم الذاتي الواسع الذي تتمتع به هونغ كونغ، أو متواطئون في ذلك».

وتأتي الخطوة هذه قبيل اجتماعات للبرلمان الصيني تستمر ثلاثة أيام بدءاً من يوم الأحد القادم يُتوقع أن تشهد سن تشريع جديد للأمن القومي في هونغ كونغ أثار قلق حكومات أجنبية ونشطاء الديمقراطية.

من جهتها قالت فانغ هونغ، المتحدثة باسم السفارة الصينية في واشنطن، إن الصين «تعارض قرارات الجانب الأمريكي الخاطئة»، مضيفة أن التشريع الصيني يستهدف فقط "طائفة محدودة للغاية من الممارسات التي تعرض الأمن القومي للخطر".

وأضافت المتحدثة: «نحث الولايات المتحدة على تصحيح أخطائها على الفور وسحب القرارات والكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للصين».