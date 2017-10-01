أردوغان يدعي حرصه على وحدة سورية والعراق

ادعى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أنه حريص على وحدة سورية والعراق رغم أن نظامه هو المسؤول عن كلالأزمات التي تعاني منها شعوب المنطقة نتيجة دعمه المتواصل للتنظيمات الارهابية التي امتهنت القتل والذبح وعاثت خرابا ودمارا في الاراضي السورية والعراقية على حد سواء.

وقال أردوغان في كلمة له خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية اليوم: “علينا أن نعمل من أجل تعزيز وحدة العراق وسورية فالقوة التي تهدد وحدة هذه الدول تسعى لتحقق أهدافها”.