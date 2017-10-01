السيد نصرالله: مشروع تقسيم المنطقة يبدأ من كردستان العراق
الشرطة العسكرية التركية تنتشر في إدلب السورية
الدفاع الروسية: القضاء على أكثر من 2400 إرهابي من “داعش” و”النصرة” في ريفي إدلب ودير الزور
إصابة 3 أشخاص جراء اعتداءات إرهابية بالقذائف الصاروخية على سلمية ومحيطها
بوتين : الظروف مناسبة لإنهاء الحرب في سوريا
جهات امنية اسرائيلية: سورية زادت من استخدام الصواريخ المضادة للطائرات
موسكو: سنقاوم عرقلة واشنطن لاجتثاث الإرهابيين في سوريا
العراق: تحرير 26 قرية بمحافظة كركوك من إرهابيي داعش
الجيش يحبط هجوم تنظيم داعش على نقاط عسكرية في منطقة الثردات بريف دير الزور الجنوبي
بغداد تغلق منافذ إقليم كردستان وتوقف رحلاته الجوية
بالأرقام حصاد عامين من المشاركة الروسية في دكّ أعشاش الإرهابيين في سوريا
الجيش يتصدى لهجوم تنظيم “داعش” على طريق دير الزور-تدمر وتقضي على عدد من إرهابييه
إسرائيل ترث الأردن في الجنوب السوري
الجيش يستوعب «غزوة العدناني» ويؤمّن طريق دير الزور
الدفاع الروسية: 17خرقاً لنظام وقف الأعمال القتالية في سورية خلال الـ 24 ساعة الماضية

أردوغان يدعي حرصه على وحدة سورية والعراق

ادعى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان أنه حريص على وحدة سورية والعراق رغم أن نظامه هو المسؤول عنمتناسياً دعمه للإرهاب ،أردوغان يدعي حرصه على وحدة سورية والعراق كلالأزمات التي تعاني منها شعوب المنطقة نتيجة دعمه المتواصل للتنظيمات الارهابية التي امتهنت القتل والذبح وعاثت خرابا ودمارا في الاراضي السورية والعراقية على حد سواء.

وقال أردوغان في كلمة له خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية اليوم: “علينا أن نعمل من أجل تعزيز وحدة العراق وسورية فالقوة التي تهدد وحدة هذه الدول تسعى لتحقق أهدافها”.

وتناسى أردوغان أنه أول من سعى لتحقيق أهدافه وأطماعه العدوانية سواء في سورية أو العراق عبر دعمه الكبير للتنظيمات الارهابية بمختلف أشكالها وتدخله المباشر لحمايتها أحيانا ومشاركتها أحيانا أخرى في أعمال القتل والذبح ضد أبناء الشعب السوري وشعوب المنطقة عدا عن شراكته مع تنظيم “داعش” الإرهابي ومتاجرتهما بالنفط المسروق الذي كان يتم تهريبه إلى تركيا.

وأضاف أردوغان: “تعرفون ما يحدث في سورية وشمالها إنهم يعملون على محاصرة تركيا من تلك الجهة وكذلك لعبة الاستفتاء في شمال العراق” معتبرا أن الخرائط التي ترسمها “إدارة شمال العراق” أمر لا يمكن السماح به وتركيا تتواصل مع دول الجوار لحل هذه المشكلة.

وكان النظام التركي وصف عملية اجراء استفتاء لانفصال اقليم كردستان شمال العراق بأنها “خيانة” بعدما فتح هو نفسه قبل سنوات حدوده أمام تدفقات نفط الاقليم الى الخارج في تحد للحكومة العراقية كاستمرار لسياساته الخاطئة التي تعود بالضرر دائما على كامل المنطقة.

المصدر: سانا

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.