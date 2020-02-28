أردوغان وبوتين يتفقان في اتصال هاتفي على عقد لقاء ثنائي في أقرب وقت ممكن

أكدت الرئاسة التركية أن رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اتفقا في اتصال هاتفي على عقد لقاء ثنائي في أقرب وقت ممكن.



وبحسب بيان الرئاسة التركية، فقد أجرى الرئيسان الروسي والتركي اتصالا هاتفيا ناقشا خلاله الوضع الذي تشهده مدينة إدلب السورية، وأكدا التزامهما بجميع الاتفاقيات المبرمة حول إدلب السورية، كما بحثا تطورات الأوضاع في ليبيا.



وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الأزمة في إدلب السورية “تجاوزت جميع الحدود”، داعيا المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة تجاه الأزمة الإنسانية في إدلب وسوريا.



ووفقا لوكالة “الأناضول” التركية، فإن المسؤول التركي قالن أوضح ذلك في تصريح صحفي، اليوم الجمعة، وأنه تم الرد بشكل قوي على الهجوم، الذي استهدف الجيش التركي حسب تعبيره، اعتبارا من منتصف ليل الخميس.



في غضون ذلك، يواصل الوفدان التركي والروسي، اجتماعاتهما حول إدلب، لليوم الثالث على التوالي، في مقر وزارة الخارجية في العاصمة أنقرة.

وأوضحت المصادر أن سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركية، سيترأس وفد بلاده بالاجتماع.



فيما سيترأس الوفد الروسي، نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين، والمبعوث الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف.