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أربع ميداليات جديدة لسورية في اليوم الثالث من بطولة غرب آسيا لألعاب القوى للناشئين والناشئات

واصل منتخب سورية لألعاب القوى تحقيق المزيد من الميداليات في بطولة غرب آسيا للناشئين والناشئات المقامة حاليا في لبنان واضافوا في اليوم الثالث من البطولة أربع ميداليات جديدة ذهبية وفضية وبرونزيتين.


وحققت نور مصطفى وهلا الأعور ذهبية وفضية مسابقة السباعي ونور الاطرش برونزية الوثب العالي وريم الحسن برونزية مسابقة رمي القرص.


وكان منتخبنا أحرز في اليومين الأول والثاني من البطولة أربع ذهبيات وفضية وبرونزية حيث توجت حنين حسن بالميدالية الذهبية لسباق 3000 متر جري وآية الرحيبة ذهبية 400 م حواجز و راميا شعبان ذهبية 5كم مشي وريما الحسن ذهبية رمي الكرة الحديدية وزين العابدين اسماعيل فضية سباق 400م حواجز وحمزة أحمد برونزية مسابقة رمي الرمح.


وأصبح رصيد منتخبنا مع نهاية منافسات اليوم الثالث للبطولة خمس ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين وثلاث برونزيات.