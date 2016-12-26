أحد عشر مدنياً ضحايا تفجيرات إرهابية في محيط العاصمة بغداد

قتل 11 مدنيا عراقيا على الأقل وأصيب 34 آخرون أمس إثر تفجيرات إرهابية منفصلة استهدفت مناطق محيطة بالعاصمة العراقية بغداد.



ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر بالشرطة العراقية قوله: إن “هجمات بعبوات ناسفة استهدفت أسواقا تجارية في مناطق النهروان والسويب وأبو غريب في جنوب وجنوب غرب العاصمة بغداد “.



من جانب آخر أعلنت قيادة شرطة مدينة ديالى العراقية اعتقال أربعة مطلوبين بقضايا ارهابية وجنائية وتفكيك عبوة ناسفة في مناطق متفرقة من المحافظة.



وقال قائد شرطة ديالى اللواء الركن جاسم السعدي: إن” عمليات الاعتقال جاءت إثر عمليات تمشيط نفذها عناصر الشرطة في مناطق بني سعد جلولاء الخالص” لافتا إلى أن إحدى وحدات معالجة المتفجرات فككت عبوة ناسفة موضوعة على جانب طريق زراعي في منطقة الندا شرق مدينة ب‍عقوبة دون وقوع أي خسائر.



وفي إطار عملياتها المستمرة لتحرير مدينة الموصل مركز محافظة نينوى العراقية من إرهابيي “داعش” بدأت قوات جهاز مكافحة الإرهاب عمليات اقتحام حي القدس في الساحل الايسر من المدينة سعيا لتطهير الحي الذي يتخذه التنظيم الإرهابي مقرا لشن هجمات ارهابية بالسيارات المفخخة على الأحياء المجاورة.



وأفاد مصدر أمني في المحافظة بأن القوات الأمنية العراقية تحرز تقدماً واضحاً في العملية وتواصل القوات العراقية المشتركة عملية تحرير مدينة الموصل من إرهابيي “داعش” منذ الـ 17 من تشرين الأول الماضي.

المصدر: وكالات