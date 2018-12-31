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94 صحفياً لاقوا حتفهم في 2018

ذكر الاتحاد الدولي للصحفيين، اليوم ، أن 94 صحفياً قتلوا أثناء عملهم في عدة دول حول العالم خلال عام 2018، مقابل 84 في عام 2017.


وجاء في تقرير للاتحاد أكبر منظمة دولية تمثل الصحفيين ومقره بروكسل أن ذلك العدد من الصحفيين قتل إما عمداً أو بسبب تفجيرات أو تعرضهم لإطلاق نار بشكل عرضي أثناء تغطيتهم للأحداث الساخنة.


وقال فيليب ليروث رئيس الاتحاد الدولي للصحفيين: إن أعمال العنف الوقحة تتجاهل بشكل تام حياة الإنسان، وكشفت عن نهاية مفاجئة للتراجع قصير الأجل في عمليات قتل الصحفيين المسجلة خلال السنوات الثلاث الماضية.


ودعا ليروث الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى إقرار مسودة اتفاقية قدمها للمنظمة الدولية الاتحاد الدولي للصحفيين، في تشرين الأول الماضي، تتعلق بأمن وحماية الصحفيين.


وأضاف: هذه الاتفاقية ستكون رداً ملموساً على الجرائم التي ترتكب بحق الصحفيين في ظل إفلات كامل من العقاب.


وعد التقرير أن البلد الأكثر خطورة على الصحفيين كان أفغانستان، إذ قتل فيها 16 صحفياً، ومن بعدها المكسيك التي شهدت مقتل 11 صحفياً.


وحلت سورية ثالثاً 8 صحفيين, ثم الهند 7, وبعدها باكستان والصومال والولايات المتحدة 5 في كل منها.


وسلط التقرير الضوء على مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، في 2 أكتوبر الماضي، باعتباره “مثالاً على أزمة مستمرة تتعلق بسلامة الصحفيين”.

 


المصدر: وكالات