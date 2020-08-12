7 آلاف طالب وطالبة من الرقة يتقدمون لامتحانات الدورة الإضافية لشهادة التعليم الأساسي

تقدم اليوم أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة لامتحانات الدورة الإضافية لشهادة التعليم الأساسي في المناطق المحررة من ريف الرقة بعد عبورهم ممر شنان بريف المحافظة الشرقي.



وذكر مدير التربية في الرقة فراس العلو أن أكثر من 7 آلاف طالب وطالبة دخلوا اليوم عبر ممر شنان وتقدموا للامتحان الذي يجري في 61 مركزاً تتوزع ضمن الريف الشرقي المحرر لمحافظة الرقة لافتاً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا ومنع انتشاره.



ولفت العلو إلى أنه تم التنسيق بين مديرية الصحة ودائرة الصحة المدرسية لإجراء الفحص الاستقصائي لجميع الطلاب إضافة إلى تعقيم المراكز الامتحانية وتأمين 10 أماكن لإقامة الطلاب القادمين من مناطق عين عيسى وسلوك وتل أبيض والجرنية والتي تنتشر فيها ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي.



وفي حماة تقدم اليوم لامتحانات الدورة الاستثنائية 133 طالباً وطالبة من أبناء محافظة إدلب تم توزيعهم على أربعة مراكز امتحانية.



وأوضح مدير تربية إدلب عبد الحميد المعمار أن الطلاب المتقدمين لامتحان اليوم تم توزيعهم على أربعة مراكز امتحانية في مدرستي ضاحية أبي الفداء وعقل الدور بمحافظة حماة مبيناً أنه تمت أيضاً استضافة 23 طالباً من محافظات حمص وطرطوس وحماة للتقدم في مراكز إدلب الامتحانية ممن تنطبق عليهم شروط التقدم للدورة الاستثنائية.



ولفت إلى أنه تم نقل الطلاب القاطنين في مراكز الإقامة المؤقتة بحماة مجاناً إلى المراكز الامتحانية المذكورة مبيناً أنه تم إجراء أعمال التعقيم للمراكز الامتحانية كافة على أن تستمر عملية التعقيم يومياً في نهاية كل مادة امتحانية.



وكانت ميليشيا “قسد” المدعومة من الاحتلال الأمريكي والمجموعات الإرهابية المدعومة من الاحتلال التركي منعت الطلاب في محافظتي الرقة وإدلب من التقدم إلى الامتحانات العامة.



وبدأ اليوم أكثر من 13 ألف طالب وطالبة امتحانات الدورة الثانية الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية للعام الدراسي 2019-2020 موزعين على 114 مركزاً امتحانياً في محافظات “دمشق وريف دمشق والقنيطرة وحلب وإدلب ودير الزور والرقة” مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا.



ويتقدم طلاب التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية اليوم إلى امتحان مادة الاجتماعيات على أن تستمر امتحانات التعليم الأساسي حتى يوم الأربعاء الـ 19 من شهر آب الجاري بينما تنتهي امتحانات الإعدادية الشرعية يوم الخميس الـ 20 من الشهر ذاته.



وكانت وزارة التربية أصدرت في الـ 16 من تموز الماضي قراراً حددت بموجبه شروط القبول للتسجيل للدورة الثانية الاستثنائية لشهادتي التعليم الأساسي والإعدادية الشرعية من التلاميذ المسجلين لدورة 2020 والذين لم يتمكنوا من تقديم امتحان مادة أو أكثر أو دورة امتحانية لأسباب اضطرارية قاهرة خارجة عن إرادة التلميذ.