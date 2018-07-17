6 فوائد صحية للذرة

تعتبر الذرة من بين أشهر الحبوب في العالم والتي من الممكن تناولها بطرق مختلفة مثل المسلوقة أو المشوية أو حتى تحويلها إلى فشار.



وتحتوي الذرة على عدد من العناصر الغذائية الضرورية للجسم، فما هي الفوائد التي تقدّمها للصحة؟



- تحتوي على مضادات الأكسدة وأبرزها الكاروتينات التي تحاقظ على صحة العين وتحميها من الإصابة بمشاكل مثل اعتام عدسة العين.



- يساعد في الوقاية من التهاب القولون وأعراضه مثل تشنجات البطن والانتفاخ اذ يحتوي على الألياف التي تسهل عملية الهضم.



- يحافظ على صحة البشرة ونضارتها ويحد من ظهور التجاعيد المبكرة.



- يساهم في التخفيف من آلام الروماتيزم.



- يعزز النشاط البدني والعقلي.



- يساعد في تنظيم مستوى السكر في الدم.