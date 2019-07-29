6 آلاف طالب معترض في طرطوس استفاد منهم 26 طالباً

يتفاقم الإحساس بالظلم «التربوي» لدى أهل طرطوس، فبعد «الظلم» السنوي المتكرر بارتفاع معدل القبول في مرحلة التعليم الثانوي الذي دفع ويدفع شريحة واسعة من الطلاب إلى خيارات لا يريدونها وكأن هذه المحافظة تعاقب على تفوقها تعليمياً سنوياً ويخرج 30‎ بالمئة من طلابها إلى التعليم المهني والتجاري والنسوي على عكس ما يرغبون، يتم الحديث عن الظلم اللاحق بتأخر صدور نتائج الاعتراضات على النتائج الذي يضيّع على الطلاب اختيار مادة أخرى في الامتحان التكميلي في حال قبول اعتراضه على إحدى المواد.



وأكد مدير التربية في طرطوس علي شحود أن نتائج الاعتراضات صدرت في موعدها، مشيراً إلى أن عدد المعترضين وصل إلى 6 آلاف استفاد منهم 26 طالباً وطالبة وانتقل منهم من الرسوب إلى النجاح 9 طلاب من دون أن يتغير ترتيب الأوائل في المحافظة.



أما بشأن علامة طرطوس للدراسة الثانوية فهي محكومة بتعليمات وزارة التربية التي تنص على استيعاب 70 بالمئة فقط من الناجحين في التعليم الثانوي العام و30‎ بالمئة في التعليم المهني بغض النظر عن العلامات موضحاً أن عدد الطلاب المكملين في امتحان الشهادة الثانوية من الراسبين أو الراغبين تحسين علامتهم يصل إلى أكثر من 4 آلاف طالب وطالبة يبدؤون اليوم تقديم موادهم.



الوطن