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3 صواريخ تستهدف مستوطنات غلاف غزة

قال المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، مساء أمس السبت، إن 3 صواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات “غلاف غزة”، اعترضت القبة الحديدية اثنين منها.

وذكر الإعلام العبري أن القبة الحديدية نفذت 3 عمليات اعتراض في سماء غلاف غزة.


وفي سياق متصل، قالت المصادر الإعلامية العبرية إن عددًا من المستوطنين أصيبوا بالهلع بعد سقوط شظايا صواريخ يُعتقد أنها تابعة لمنظومة القبة الحديدية، على منزل في مدينة سديروت.


ودوت صفارات الانذار في مستوطنات “غلاف غزة” قبل سماع أصوات انفجارات في سماء قطاع غزة.