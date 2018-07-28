22 أيلول القادم موعد امتحان الصيدلة الموحد

حدد مركز القياس والتقويم في وزارة التعليم العالي يوم السبت 22-9-2018 الساعة الحادية عشرة صباحاً موعداً لإجراء امتحان الصيدلة الموحد لطلاب الجامعات السورية – الحكومية والخاصة- والجامعات غير السورية “دورة أيلول”.

وبين المركز أنه سيخصص 100 درجة للامتحان وسيمتد لساعتين في جامعات دمشق وحلب وتشرين والبعث ويخضع له جميع طلاب كليات الصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة الذين لم يتبق لديهم سوى 12 ساعة معتمدة أو أربعة مقررات دراسية لعام 2018 وكذلك طلاب الجامعات غير السورية من أجل معادلة شهاداتهم وممارسة المهنة.

وأشار المركز إلى أنه يمكن للطلاب في كليات الصيدلة في الجامعات السورية الحكومية والخاصة الموجودين خارج أراضي الجمهورية العربية السورية التقدم إلى الامتحان عبر نقاط نفاذ الجامعة الافتراضية السورية في “ألمانيا والإمارات ومصر وبيروت”.

وبين المركز أن عدد الأسئلة حدد بـ 120 سؤالاً تراعي المعايير المرجعية الأكاديمية الوطنية “النارس” التي تحدد الحد الأدنى من المعرفة والمهارات العملية وهي من نموذج الأسئلة متعددة الخيارات .

ويعد نجاح الطالب وحصوله على علامة 50 بالمئة شرطاً للتخرج ويستفيد الطالب من المساعدات الامتحانية بمقدار علامتين فقط كما يعد نجاح الطالب وحصوله على علامة 60 بالمئة شرطا للتقدم لمفاضلة الدراسات العليا .

ويحتفظ المتقدمون من خريجي الجامعات غير السورية بنتيجة الامتحان الوطني الكتابي في حال الرسوب في امتحان المقابلة السريرية .

ويبدأ التسجيل للامتحان اعتباراً من 5-8-2018 ولغاية 21-8-2018 ويتم دفع الرسوم الخاصة بالامتحان للطلاب من داخل سورية وفق ما يلي: 5 آلاف ليرة سورية لطلاب الجامعات الخاصة و3 آلاف ليرة سورية لطلاب الجامعات الحكومية في المصرف التجاري السوري على الحساب الخاص بالمركز و150 دولاراً أمريكياً للطلاب المتقدمين عبر مراكز نفاذ الجامعة الافتراضية خارج سورية وذلك على حساب الجامعة الافتراضية الوارد على الموقع الإلكتروني للمركز.