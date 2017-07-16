1770 ضحية للكوليرا في اليمن خلال 11 أسبوعاً

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أن وباء الكوليرا حصد أرواح 1770 شخصاً على الأقل في اليمن، منذ بدء تفشيه في 27 أبريل/نيسان المنصرم.

حيث نقلت إحدى الوكالات عن تقرير صادر من المنظمة الدولية بأن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 11 شخصاً منذ أمس الجمعة، بينما بلغ عدد حالات الاشتباه في الإصابة بهذا الوباء القاتل 338 ألفاً و969 شخصاً في 11 محافظة يمنية.

وأشار التقرير إلى أن المرض ينتشر في 21 من أصل المحافظات اليمنية الـ22، ولا تزال محافظة أرخبيل سقطرى جنوب البلاد وحدها التي لم يتم فيها تسجيل أي حالة إصابة.

تجدر الإشارة إلى أن الجهود التي تبذلها المنظمات الإنسانية المحلية والدولية لا تكفي، على ما يبدو، لوقف انتشار الوباء في الأراضي اليمنية، لا سيما في وقت يتواصل فيه داخل البلاد منذ عام 2014 الصراع المسلح بين القوات الموالية لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة، وجماعة “أنصار الله” (الحوثيون) والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، من جهة أخرى.



المصدر: وكالات