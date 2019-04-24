12 ألف متقدم إلى مسابقة جامعة دمشق يعين منهم 1180

بين نائب رئيس جامعة دمشق للشؤون الإدارية وشؤون الطلاب صبحي ‏بحري أن عدد المتقدمين لمسابقة التعيين في جامعة دمشق من مختلف ‏الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة تجاوز الـ12 ألف متقدم في مراكز التقدم في الجامعة ومديرياتها وكلياتها في دمشق وفروعها في محافظات «درعا والسويداء والقنيطرة».



مضيفاً: إن التقدم إلى المسابقة ينتهي اليوم، ولا مجال للتمديد ولا سيما أن الجامعة اتخذت منذ أيام قراراً بتمديد التقدم إلى المسابقة حتى اليوم 24 الشهر لإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من المتقدمين للاستفادة‏ من التسجيل في مركز كلية الهندسة المدنية المخصص لقبول طلبات المسجلين من ‏الفئتين الأولى والثانية، وكلية العلوم لبقية الفئات، مع تخصيص المعهد الهندسي ‏لقبول طلبات ذوي الشهداء. ‏



ولفت بحري إلى أنه سيتم تعيين نحو 1180 مواطناً من أصل العدد الإجمالي ‏للمسجلين والمتوقع أن يصل إلى 12 ألف متقدم، علماً أنه سيتم تعيين 300 متقدم من الفئة الأولى، منوهاً بأن أكثر المتقدمين من الفئة الثانية (البكالوريا)، مشيراً إلى تجاوز الازدحامات التي حصلت، وخاصة في الفئتين الأولى والثانية عبر إجراء جولات ‏دورية على المركزين، مضيفاً: قبول تسجيل 900 يومياً وذلك قبيل أيام من انتهاء التسجيل على المسابقة.



علماً أن الجامعة خصصت 50 بالمئة من الشواغر المعلن عنها لذوي الشهداء ومن في حكمهم وذلك بموجب القانون رقم 36 لعام 2014 وتعديلاته، وفي حال عدم توافر النسبة من ذوي الشهداء ومن في حكمهم ممن تقدموا إلى المسابقة يصار إلى ملء الشواغر المتبقية من باقي الناجحين.



وتم تحديد الشواغر المتوافرة والمؤهلات العلمية المطلوبة للفئتين الأولى والثانية وهي إجازة في الاقتصاد -اختصاص محاسبة وإجازة في التربية- اختصاص رياض أطفال وإجازة في الحقوق وإجازة جامعية من مختلف الاختصاصات للقيام بأعمال إدارية وثانوية عامة للقيام بأعمال إدارية وثانوية عامة ووظيفة مراقب أبواب خارجية وثانوية تجارية للقيام بأعمال إدارية، أما للمعاهد فالعدد المطلوب هو 80 عاملاً، وللفئات الثالثة والرابعة والخامسة فالمؤهل العلمي المطلوب هو شهادة التعليم الأساسي أو الابتدائية المرفقة بشهادة مهنية في الاختصاص، والعدد المطلوب هو 515 عاملاً.



الوطن