/ 109695 / يتوجهون غداً لأداء امتحان الدورة التكميلية لـ الشهادة الثانوية
يتوجه غداً ما يقارب 109695طالباً وطالبة لأداء امتحاناتهم في الدورة التكميلية للشهادة الثانوية بمختلف فروعها، يتوزعون على 693 مركزاً.
وأوضح مدير الامتحانات بوزارة التربية يونس فاتي أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حسن سير الامتحانات، من حيث توزيع المراقبين ورؤساء المراكز وأمناء السر، كما تم توزيع عدد كاف من المندوبين والمشرفين على العملية الامتحانية على مختلف المحافظات، داعياً الأبناء الطلبة إلى الاعتماد على الذات، وعدم الاهتمام بالتوقعات، والنماذج المطروحة على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنها تشتت الذهن وتهدر الوقت، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.