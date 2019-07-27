/ 109695 / يتوجهون غداً لأداء امتحان الدورة التكميلية لـ الشهادة الثانوية ‏

يتوجه غداً ما يقارب 109695طالباً وطالبة لأداء امتحاناتهم في الدورة التكميلية للشهادة ‏الثانوية بمختلف فروعها، يتوزعون على 693 مركزاً.‏



وأوضح مدير الامتحانات بوزارة التربية يونس فاتي أنه تم اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضمان حسن ‏سير الامتحانات، من حيث توزيع المراقبين ورؤساء المراكز وأمناء السر، كما تم توزيع عدد ‏كاف من المندوبين والمشرفين على العملية الامتحانية على مختلف المحافظات، داعياً الأبناء ‏الطلبة إلى الاعتماد على الذات، وعدم الاهتمام بالتوقعات، والنماذج المطروحة على مواقع ‏التواصل الاجتماعي، لأنها تشتت الذهن وتهدر الوقت، متمنياً لهم التوفيق والنجاح.