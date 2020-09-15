100ألف طالب يحرمون من التعلم رفضاً لمناهج "قسد"في الحسكة

بينت مديرة تربية الحسكة إلهام صورخان أن ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي “تتعمد الاستيلاء على المدارس بشكل ممنهج بعد رفض الأهالي للمناهج التي تريد الميليشيا فرضها على الطلاب بالقوة” مؤكدة تضرر نحو 100 ألف طالب وتلميذ وحرمانهم من التعليم جراء التصرفات غير المسؤولة لميليشيا “قسد”.



وتضيف صورخان: استيلاء ميليشيا “قسد” على المدارس تسبب بحدوث ضغط كبير على المدارس الحكومية التي تديرها مديرية التربية ونعمل حالياً وفق الإمكانات لاستيعاب أكبر عدد ممكن ولكن الأعداد كبيرة جداً.



الأهالي يؤكدون في كل يوم رفضهم لممارسات ميليشات “قسد” عبر المظاهرات والاعتصامات أمام المدارس ورفض المناهج التي تريد الميليشيا فرضها ووصل الأمر بأن قامت بالاعتداء على الكوادر الإدارية والتعليمية والتهديدات في حال واصلوا مواقفهم الرافضة.



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