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10 أفلام سينمائية سورية في عروض جماهيرية بمعرض مكتبة الأسد الدولي

عشرة أفلام سينمائية سورية من أحدث نتاجات المؤسسة العامة للسينما سيتابعها جمهور الدورة الثلاثين من معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب الذي سيفتتح غدا تحت عنوان مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني.

الأفلام التي ستعرض على مدى أيام المعرض ابتداء من 1 آب لغاية 10 منه عند الساعة الرابعة عصرا بواقع فيلم في كل يوم ستبدأ بفيلم “رجل الثورة” للمخرج نجدت إسماعيل أنزور كما ستتضمن عرض فيلم “رد القضاء” لذات المخرج وفيلمي “طريق النحل” و”أنا وانت وأمي وأبي” للمخرج عبداللطيف عبدالحميد.

كما يتضمن برنامج العروض فيلمي “مطر حمص” “رجل وثلاثة أيام” للمخرج جود سعيد و”حرائق” للمخرج محمد عبد العزيز و”ليليت” للمخرج غسان شميط و”الأب” للمخرج باسل الخطيب.

يذكر أن معرض مكتبة الأسد سيشهد هذا العام مشاركة 200 دار نشر سورية وعربية وأجنبية وسيترافق المعرض ببرنامج ثقافي منوع يتضمن محاضرات وندوات وأمسيات شعرية وقصصية.

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