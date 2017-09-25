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“وحدن” لنجدة أنزور

بسرية تامة، يصور المخرج نجدة أنزور مشاهد مسلسله “وحدن” في محافظة السويداء “جنوب سوريا”، ويسلط الضوء على مصير عوائل تضطر النساء فيها الى حماية المكان بعد التحاق الرجال بالخدمة العسكرية في ظل الظروف الراهنة.“وحدن” لنجدة أنزور “سري للغاية”

القائمون على العمل يمتنعون عن الإدلاء بأي تصريح حوله، وقد طلبوا من الممثلين عدم إعطاء الإعلام أي تفصيل، كما أُجبروا على حذف صور تم نشرها من كواليس العمل، إضافة إلى أن الشركة المنتجة لم تنشئ صفحات للعمل على السوشيل ميديا.

يلعب أدوار البطولة في العمل كل من سليم صبري ونادين خوري ومرح جبر وفايز قزق وأمانة والي، ومجموعة من الشباب أمثال لوريس قزق ورشا بلال وكنان العشعوش ورنا العظم ورشا رستم وتسنيم باشا وحسام سكاف وعامر علي.

المصدر: الفن

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