“وحدن” لنجدة أنزور

بسرية تامة، يصور المخرج نجدة أنزور مشاهد مسلسله “وحدن” في محافظة السويداء “جنوب سوريا”، ويسلط الضوء على مصير عوائل تضطر النساء فيها الى حماية المكان بعد التحاق الرجال بالخدمة العسكرية في ظل الظروف الراهنة.

القائمون على العمل يمتنعون عن الإدلاء بأي تصريح حوله، وقد طلبوا من الممثلين عدم إعطاء الإعلام أي تفصيل، كما أُجبروا على حذف صور تم نشرها من كواليس العمل، إضافة إلى أن الشركة المنتجة لم تنشئ صفحات للعمل على السوشيل ميديا.